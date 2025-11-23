Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ποιός έγραψε ότι ο Μακάριος είναι Τούρκος που χρησιμοποιεί ελληνικό ψευδώνυμο;

Αν δεν ήταν αθλητικός συντάκτης και πάλι θα βρισκόταν στο δημοσιογραφικό κουρμπέτι ο Πέτρος Χατζηχριστοδούλου. Είτε θα ήταν συντάκτης διεθνών θεμάτων είτε πολεμικός ανταποκριτής. Γνωστός για την ωραία «τρέλα» που κουβαλά, την ευρυμάθειά του και τις ανεξάντλητες βιωματικές ιστορίες του, «αυτές τις μέρες παρέδωσε στο αναγνωστικό κοινό τις δικές του, τις OFF THE RECORD ιστορίες, από τις εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟΝ, γιορτάζοντας τα 53 του χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ». Το ρεπορτάζ το 2023 το έγραψε η Μυρτώ Ζουμίδου και βεβαίως θα ρωτήσετε πού το θυμηθήκαμε τώρα. Θυμηθήκαμε τον Πετράκη μας εξαιτίας της καμπάνας που έφαγε ο Φιλελεύθερος στην αγωγή που κίνησε εναντίον του ο Μακάριος Δρουσιώτης. Έγραψε το 2009 ο Πετράκης σε ένα πραγματικά δυσεύρετο κείμενο στην εφημερίδα: «Ένας τύπος με το όνομα Μακάριος Δρουσιώτης… είναι Τούρκος που χρησιμοποιεί ελληνικό ψευδώνυμο ή είναι Έλληνας που έχει όνειρο να γίνει γενίτσαρος αλλά φοβάται το σουννέττι;», με τον Φιλελεύθερο να πληρώνει 61.000 ευρώ. Το κείμενο θα μπορούσε να το είχε γράψει και κάποιος άλλος ο οποίος αποτελεί τον μέντορα του Πέτρου, αλλά και ο Πετράκης, παρότι είναι υπέροχος ως άνθρωπος, όταν το πράμα πάει στο Κυπριακό, το μυαλό του θολώνει, οπότε το έγραψε προφανώς με θολωμένο το μυαλό. 

ΘΟΥΚΗΣ

