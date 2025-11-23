Έκθεση φωτογραφίας « Ύπαιθρος – Η υπέροχη γη των προγόνων » στην Πάφο

Σαν ταξιδιώτες σε ένα ευαίσθητο οδοιπορικό στην παφίτικη ύπαιθρο, τρεις φωτογράφοι — η Θεοδώρα Ζάγγουλου, ο Ανδρέας Δρουσιώτης και ο Σάββας Αγαθοκλέους — αναζητούν και καταγράφουν εικόνες που κουβαλούν μνήμες, συγκίνηση και την αίσθηση της συνέχειας με τον τόπο των προγόνων τους. Με τον φακό στραμμένο στη γη που τους μεγάλωσε, επιχειρούν να αποτυπώσουν όχι μόνο το τοπίο, αλλά και την ψυχή της υπαίθρου που αλλάζει χρόνο με τον χρόνο.

Η νέα τους έκθεση, με τίτλο «Ύπαιθρος – Η υπέροχη γη των προγόνων», εγκαινιάστηκε στις 22 Νοεμβρίου από τον αντιδήμαρχο Πάφου και δημαρχεύων Άγγελο Ονησιφόρου, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Πετρίδειο Ίδρυμα.

Πρόκειται για μια παρουσίαση που αναδεικνύει τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία, αλλά και μια προσπάθεια να διασωθεί οπτικά ένας τρόπος ζωής που υποχωρεί.

Όπως ανέφεραν οι τρείς φωτογράφοι, «πρόσωπα και τοπία συνθέτουν ένα σκηνικό που ενδόμυχα μας υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να λησμονήσουμε. Μας ζητά να φυλάξουμε στη μνήμη μας την εποχή του μόχθου, της καθημερινής βιοπάλης, την εποχή των προγόνων που έζησαν στα πέτρινα σπίτια, κτίζοντας τα πέτρα την πέτρα. Την εποχή που δούλεψαν την γη με τα χέρια και βιοπορίστηκαν με τους καρπούς της. Μια εποχή που οι άνθρωποι έσμιγαν στις χαρές μα και στις λύπες τους, μοιράζονταν το ψωμί που ζύμωναν με το δικό τους στάρι και έπιναν το κρασί από τ' αμπέλια τους.

Την εποχή που χαίρονταν την φύση μέσα από την συνύπαρξη μ’ αυτή». Προσθέτουν πως, η τέχνη ως μορφή αναζήτησης, τους φέρνει και πάλι μαζί να εστιάζουνε σε πρόσωπα, τόπους και πράγματα που μιλούν στην ψυχή τους. Στόχος τους, συμπληρώνουν οι τρεις φωτογράφοι, είναι να μιλήσουν οι εικόνες αυτές και στη δική τους ψυχή .

Εξέφρασαν επίσης τις ευχαριστίες τους προς το Πετρίδειο Ιδρυμα για την πολύτιμη συνεργασία και στήριξη του έργου τους αλλά και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της υπαίθρου που πόζαραν στον φακό τους.

Σε χαιρετισμό του ο αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε πως η έκθεση των τριών φωτογράφων τους ταξίδεψε στην ψυχή της Πάφου, στην ύπαιθρο, στους ανθρώπους και στις ρίζες μας. Η έκθεση «Ύπαιθρος: Η Υπέροχη Γη των Προγόνων» αποτελεί συνέχισε, μια συγκινητική φωτογραφική αναδρομή στον κόσμο που διαμόρφωσε την ταυτότητά μας — τον κόσμο των απλών ανθρώπων, των παππούδων και των γιαγιάδων μας που δούλεψαν τη γη με τα χέρια τους, που έζησαν με μόχθο, αλλά και με αξιοπρέπεια, χαρά και αγάπη για τον τόπο τους.

Οι φωτογράφοι Θεοδώρα Ζάγγουλου, Σάββας Αγαθοκλέους και Ανδρέας Δρουσιώτης μάς χαρίζουν πρόσθεσε, μέσα από τον φακό τους ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης. Με ευαισθησία και σεβασμό αποτυπώνουν τα πρόσωπα, τα χέρια, τα σπίτια, τα χωράφια ό,τι απέμεινε από μια εποχή αυθεντική, ανθρώπινη, γεμάτη κόπο και ομορφιά.

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ακόμη πως τα βλέμματα των ηλικιωμένων μας, τα ροζιασμένα τους χέρια, οι μορφές που σμιλεύτηκαν από τον ήλιο και τον άνεμο, ξυπνούν μνήμες μιας εποχής που δεν πρέπει να λησμονήσουμε. Μας θυμίζουν, όπως είπε, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, και τι αξίες μας κράτησαν όρθιους μέσα στους αιώνες. Επεσήμανε ακόμη πως η Πάφος, με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, συνεχίζει να γεννά δημιουργία. Είπε ακόμη πως αυτή η έκθεση είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η τέχνη μπορεί να τιμήσει το παρελθόν και να το μετατρέψει σε φως για το μέλλον. Εξέφρασε τέλος τα θερμά του συγχαρητήρια στους τρεις φωτογράφους για τη συγκινητική τους δουλειά, στο Πετρίδειο Ίδρυμα για την πρωτοβουλία και τη συνεχή στήριξη των τεχνών, και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της όμορφης έκθεσης. Εκ μέρους του Δήμου Πάφου, διαβεβαίωσε τέλος ότι η στήριξη στον Πολιτισμό, την Τέχνη και τους Ανθρώπους της θα είναι πάντα δεδομένη. Τέτοιες ενέργειες και τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν στην πράξη γιατί η Πάφος είναι μια πόλη Πολιτισμού και Δημιουργίας, κατέληξε.

Ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος Μιχάλης Μαραθεύτης ανέφερε πως για ακόμη μια χρονιά το Πετρίδειο Ίδρυμα παρουσιάζει το πολύτιμο έργο των Παφιτών φωτογράφων Θεοδώρας Ζάγγουλου, Ανδρέα Δρουσιώτη, και Σάββα Αγαθοκλέους. Μέσα από το φακό τους, σημειώνει ο κ. Μαραθεύτης, οι δημιουργοί αναδεικνύουν με ευαισθησία και καλλιτεχνική ματιά την ομορφιά, την αυθεντικότητα, και την ποικιλομορφία της παφίτικης υπαίθρου, αλλά και την πολύπλευρη πολιτιστική της κληρονομιά. Κάθε φωτογραφία συνεχίζει ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος, αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και των χώρο, ένα παράθυρο στην ιστορία και την ζωή των ανθρώπων, που συνέβαλαν στην διαμόρφωση αυτού του μοναδικού τόπου.

Προσθέτει ακόμη, πως η φωτογραφική αυτή παρακαταθήκη αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της συλλογικής μνήμης και συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όπως αναφέρει ο κ. Μαραθεύτης, κάθε εικόνα αφηγείται μια μκρή ιστορία, ένα θραύσμα του παρελθόντος που διαμορφώνει το παρόν και εμπνέει το μέλλον. Επισημαίνει ακόμη πως μέσα απ΄αυτές τις φωτογραφίες οι κάτοικοι της πόλης και επαρχίας Πάφου έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να επανασυνδεθούν με τις ρίζες , την παράδοση και τον πολιτισμό τους , ενώ οι επισκέπτες γοητεύονται από την ομορφιά και την ζωντάνια αυτής της όμορφης επαρχίας.

Καταληκτικά ο κ. Μαραθεύτης σημειώνει πως η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Πετριδείου Ιδρύματος για την προώθηση του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης ετοιμάστηκε λεύκωμα με το φωτογραφικό υλικό των τριών φωτογράφων.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Νοεμβρίου και θα είναι ανοικτή καθημερινές 15:00- 19:00 και Σαββατοκύριακο 11:00- 18:00 . Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Μάριος Ιγνατίου.

Σημειώνεται πως το πρώτο κοινό έργο των τριών φωτογράφων ήταν το Σεπτέμβριο του 2023 υπό τον τίτλο " Ιστορίες Γραμμένες με Φως".