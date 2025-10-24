A weekend well spent at the only Hilton in town!

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του να προσφέρει ολοκληρωμένες εμπειρίες φιλοξενίας και αυθεντικής χαλάρωσης, το Hilton Nicosia στην Έγκωμη παρουσιάζει το ελκυστικό “Weekend Escape Package” προσκαλώντας όσους επιθυμούν να ζήσουν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα. Με μία ιδιαίτερα προνομιακή τιμή ανά ζευγάρι (€249), οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν διαμονή για δύο άτομα σε δίκλινο δωμάτιο, ένα γεύμα για δύο στο Mint Bar, καθώς και δωρεάν χρήση όλων των παροχών του Sana Hiltonia (sauna, jacuzzi, εσωτερική πισίνα και σύγχρονο γυμναστήριο). Το πακέτο όμως δεν ολοκληρώνεται εκεί, καθώς όσοι το επιλέξουν, επωφελούνται και με 30% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa.

Το πακέτο αυτό αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για όσους ταξιδεύουν από άλλες πόλεις της Κύπρου και επιθυμούν να ανακαλύψουν τη γοητεία της Λευκωσίας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες και ανέσεις πέντε αστέρων. Παράλληλα, προσφέρεται ως μια μοναδική ευκαιρία και για τους κατοίκους της πρωτεύουσας που θέλουν να αποδράσουν από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, απολαμβάνοντας ένα ρομαντικό διήμερο ή ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο με φίλους.

Το Hilton Nicosia στην Έγκωμη δεν είναι απλώς ένας προορισμός διαμονής· είναι μια ολιστική εμπειρία φιλοξενίας που περιβάλλει κάθε επισκέπτη με ζεστασιά, φροντίδα και διαχρονική κομψότητα, αξίες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα ξενοδοχεία Hilton παγκοσμίως.