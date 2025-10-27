Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Anytime by Interamerican χορηγός ασφάλειας του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Anytime προσφέρει λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, για μια καθημερινότητα με περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ηρεμία. Online ασφάλιση, εύκολες και γρήγορες διαδικασίες, 24ωρη εξυπηρέτηση είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες της.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο της σύμπραξης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, η Anytime by Interamerican είναι και φέτος ο Χορηγός Ασφάλειας του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας.

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και κατοικίας της Anytime προσφέρονται online στο anytimeonline.com.cy ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Με ολοκληρωμένες προτάσεις, προσιτά ασφάλιστρα και κορυφαίες καλύψεις, η Anytime απευθύνεται σε όσους ζητούν σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις ασφάλειας.

Η διαφοροποίηση της Anytime στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:απλότητα, ταχύτητα και τεχνολογία. Οι διαδικασίες ασφάλισης είναι πλήρως ψηφιακές, προσβάσιμες και σχεδιασμένες με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εμπειρία του πελάτη. Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί καινοτόμες υπηρεσίες όπως το e-Road Assistance, που επιτρέπει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης. Όλα αυτά συνθέτουν μια εμπειρία ασφάλισης γρήγορη, αποτελεσματική και πάνω απ’όλα ανθρώπινη.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του 8ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/

