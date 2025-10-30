Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιχειρήσεις

Η Cyta συνεργάζεται με τη Google και την Ιταλική Sparkle, ενώνοντας ηπείρους μέσα από το έργο BlueMed

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νέα σελίδα στη διεθνή συνδεσιμότητα της Κύπρου

Η Cyta υποδέχθηκε το υποθαλάσσιο καλώδιο BlueMed στον σταθμό προσαιγιάλωσης της, στη Γεροσκήπου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας της χώρας.

Το BlueMed, έργο της Ιταλικής Sparkle, σε συνεργασία με τη Google και άλλους διεθνείς εταίρους, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος, που συνδέει την Ιταλία με τη Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή και την Ινδία. Προσφέρει υψηλές ταχύτητες, ελάχιστη καθυστέρηση (low latency) και συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Η προσαιγιάλωση του BlueMed στην Κύπρο, μέσω της Cyta, ενισχύει τη θέση της χώρας ως στρατηγικού τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας άμεση διασύνδεση με την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες μεσογειακές χώρες και διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης του ψηφιακού οικοσυστήματος της Κύπρου.

Ο κ. Γιώργος Μετζάκης, Ανώτερος  Διευθυντής Εμπορικής Διαχείρισης της Cyta, δήλωσε: «Η άφιξη του BlueMed στην Κύπρο αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αποστολή μας για ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας του νησιού, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Μαληκίδης, Ανώτερος Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Cyta,  σημείωσε: «Η σύνδεση της Cyta με το BlueMed ενισχύει περαιτέρω το κυπριακό ψηφιακό οικοσύστημα και εδραιώνει τη θέση της χώρας μας ως βασικού κόμβου συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».





Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣCytaCytamobile-VodafoneΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα