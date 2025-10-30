Η Cyta συνεργάζεται με τη Google και την Ιταλική Sparkle, ενώνοντας ηπείρους μέσα από το έργο BlueMed

Η Cyta υποδέχθηκε το υποθαλάσσιο καλώδιο BlueMed στον σταθμό προσαιγιάλωσης της, στη Γεροσκήπου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας της χώρας.

Το BlueMed, έργο της Ιταλικής Sparkle, σε συνεργασία με τη Google και άλλους διεθνείς εταίρους, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος, που συνδέει την Ιταλία με τη Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή και την Ινδία. Προσφέρει υψηλές ταχύτητες, ελάχιστη καθυστέρηση (low latency) και συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Η προσαιγιάλωση του BlueMed στην Κύπρο, μέσω της Cyta, ενισχύει τη θέση της χώρας ως στρατηγικού τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας άμεση διασύνδεση με την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες μεσογειακές χώρες και διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης του ψηφιακού οικοσυστήματος της Κύπρου.

Ο κ. Γιώργος Μετζάκης, Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικής Διαχείρισης της Cyta, δήλωσε: «Η άφιξη του BlueMed στην Κύπρο αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αποστολή μας για ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας του νησιού, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Μαληκίδης, Ανώτερος Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Cyta, σημείωσε: «Η σύνδεση της Cyta με το BlueMed ενισχύει περαιτέρω το κυπριακό ψηφιακό οικοσύστημα και εδραιώνει τη θέση της χώρας μας ως βασικού κόμβου συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».









