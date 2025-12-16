Μαυρίδης: Ενεργειακή αυτονόμηση της ΕΕ με την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο

Σε φυλακισμένους δημοσιογράφους το φετινό βραβείο Ζαχάρωφ - «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να φιμωθεί» διαμηνύει η Μέτσολα

Το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι απλώς ο τερματισμός των απευθείας εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά και το κλείσιμο των «διαδρόμων» μεταφοράς μέσω τρίτων χωρών.

Την ανάγκη για ουσιαστική ενεργειακή αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ανατολική Μεσόγειο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο επίκεντρο, υπογράμμισε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης, σε δήλωσή του με αφορμή τον Κανονισμό για την απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος Κανονισμός δεν αφορά μόνο ζητήματα ενέργειας, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Ένωσης και τον στρατηγικό της προσανατολισμό για το μέλλον. Τόνισε, ωστόσο, ότι το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι απλώς ο τερματισμός των απευθείας εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά και το κλείσιμο των «διαδρόμων» μεταφοράς μέσω τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, χώρες με αναξιόπιστα και αυταρχικά καθεστώτα, όπως η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα, επισημαίνοντας ότι οι ίδιες έχουν δηλώσει δημόσια πως δεν προτίθενται να συμμορφωθούν με κυρώσεις, όπως άλλωστε πράττουν εδώ και χρόνια.

Ο κ. Μαυρίδης επεσήμανε ακόμη ότι ο Κανονισμός πρέπει να συνοδευτεί από μια συνεκτική πολιτική διαφοροποίησης ενεργειακών αγωγών και πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί σήμερα τη μόνη ρεαλιστική δυνατότητα για εγχώριες πηγές ενέργειας εντός της ΕΕ, σημειώνοντας πως οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων και οι νέες συμφωνίες που έχουν συναφθεί τοποθετούν την Κυπριακή Δημοκρατία στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής έκανε λόγο για δύο διαφορετικές πολιτικές επιλογές: από τη μία, «μια κακή πολιτική» που αναπαράγει εξαρτήσεις και ρίσκα, και από την άλλη, «μια καλή πολιτική με όραμα για την Ευρώπη». Όπως τόνισε, η σωστή επιλογή για την ΕΕ είναι ξεκάθαρη.

