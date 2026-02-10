«Καζίνο» στην Πύλα: Οι διευκρινίσεις της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο

Δεν αφορούν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «καζίνο» στην Πύλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο (ΑΠΕΚ).

Η Αρχή διευκρινίζει ότι τα περιστατικά βασανισμού ή και κακομεταχείρισης πολιτών, τα οποία καταγγέλλονται σε σχέση με χώρους που παρουσιάζονται ως καζίνο, δεν έχουν καμία σχέση με το αδειοδοτημένο καζίνο-θέρετρο, ούτε με οποιεσδήποτε δορυφορικές του εγκαταστάσεις.

Όπως αναφέρεται, με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία από τη δημόσια πληροφόρηση, τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν σε υποστατικά που λειτουργούν παράνομα ως καζίνο, εκτός του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

Η ΑΠΕΚ υπογραμμίζει ότι το αδειοδοτημένο καζίνο-θέρετρο λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς εποπτείας και συμμόρφωσης, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και διαδικασίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την προστασία των παικτών.