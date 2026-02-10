Αντιδρά η Ένωση Δήμων: «Όχι» σε νέο φόρο ταφής αποβλήτων, μεγάλη η επιβάρυνση στα νοικοκυριά

Έντονη αντίδραση εκφράζει η Ένωση Δήμων απέναντι στην πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιβολή φόρου ταφής αποβλήτων, προειδοποιώντας ότι το κόστος θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους πολίτες. Παράλληλα κάνουν λόγο για ευθύνες του κράτους στη διαχείριση των υποδομών. Το ζήτημα τέθηκε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετώ».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στη Λευκωσία, ο Δήμαρχος Αμαθούντας και επικεφαλής της ομάδας εργασίας της Ένωσης Δήμων για τα απόβλητα, Κυριάκος Ξυδιάς, είπε ότι στη συνάντηση για το «Πληρώνω όσο Πετώ» στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τούς ανακοινώθηκε η πρόθεση επιβολής του τέλους.

«Σε αυτή τη συνάντηση, αντί να διεξέλθουμε τα σοβαρά προβλήματα της ελλείψεις των υποδομών για να προχωρήσουμε αναφορικά με τις υποχρεώσεις μας που αφορούν τη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή, πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο, επικαλούμενο το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πάρει πρόταση στο Υπουργικό για επιβολή φόρου ταφής των αποβλήτων», είπε.

Τόνισε ότι η Ένωση Δήμων δεν συναινεί στην επιβολή του τέλους, σημειώνοντας ότι το ίδιο το Υπουργείο διαχειρίζεται τη μονάδα αποβλήτων στο Πεντάκωμο, όπου σήμερα θάβεται το 80% ενώ έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο να φροντίζει, να κάνει ολοκληρωμένη διαχείριση για να θάβει το 20%.

Πρόσθεσε ότι οι δήμοι θα αντιδράσουν, σημειώνοντας πως δεν μπορεί οι "αστοχίες του Υπουργείου" να επιβάλλονται ως φορολογία επί του συνόλου των αποβλήτων στους Δήμους και κατά συνέπεια στους πολίτες, γιατί οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να μετακυλίσουν αυτή τη φορολογία στους πολίτες.

«Θα αντιδράσουμε έντονα», προειδοποίησε.

Όπως είπε, το θέμα θα τεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

«Εγώ έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για το πώς θα πορευτεί η Ένωση Δήμων. Θα τα συζητήσουμε στην Εκτελεστική και θα σας ενημερώσουμε,» ανέφερε.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι η Ένωση Δήμων σε καμία περίπτωση δεν συναινεί με την επιβολή αυτής της φορολογίας.

Ο κ. Ξυδιάς σημείωσε ακόμη ότι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη διαχείριση αποβλήτων θα οδηγήσει σε αυξήσεις κόστους.

«Αυτό που δεν κάνει το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι να βγει να ενημερώσει τους πολίτες ότι αυτός ο σχεδιασμός θα εκτινάξει το κόστος διαχείρισης του αποβλήτων», είπε.

Συμπλήρωσε ότι είναι μια φορολογία που μπαίνει στο σύνολο των αποβλήτων και θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο κάθε νοικοκυριό.

Ο κ. Ξυδιάς κάλεσε το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και ζήτησε αυτού που σχεδιάζουν να βγουν με παρρησία και να πουν ότι οι σχεδιασμοί τους οδηγούν σε αυξήσεις.

«Δε φταίνε ούτε οι κακοί δήμαρχοι, ούτε οι μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μην τα φορτώνουν αλλού. Πραγματικά, ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του», είπε.

Βύρας: Καταστροφικό το τέλος για τους Δήμους

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι οι δήμοι δεν μπορούν να αντέξουν επιπλέον φορολογίες.

«Δεν μπορούμε να αντέξουμε επιπρόσθετο κόστος. Ήδη είναι πολύ ψηλό το κόστος που παίρνουμε κάθε τόνο στις μονάδες. Αντιλαμβάνεστε, αυτό το τέλος θα είναι καταστροφικό για τους Δήμους», δήλωσε.

Το αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι «να έρθουμε στο παραπέντε πάλι, η τοπική αυτοδιοίκηση να φανεί κακή, να φανεί ότι επιβάλλει φορολογίες για κάτι το οποίο δεν έχουμε ευθύνη».

«Ούτε οικονομικά μπορούμε να αντέξουμε, αλλά ούτε πολιτικά μπορούμε να αντέξουμε για κάτι που δεν είναι η δική μας ευθύνη να έρθουμε εμείς τώρα να αναλάβουμε αυτήν την επιπρόσθετη φορολογία», τόνισε

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Πληρώνω Όσο Πετώ», ο κ. Βύρας ανέφερε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο αν εφαρμοστεί σωστά.

Ωστόσο προειδοποίησε ότι χωρίς προετοιμασία μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις. Εξήγησε ότι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα δεν μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», αφού δεν έχουν λυθεί και δεν έχουν διευθετηθεί βασικές πρόνοιες.

Αναφορικά με τον πρόγραμμα ο κ. Ξυδιάς είπε ότι όταν σχεδίασαν αυτό το σύστημα, έλεγαν ότι θα πάρουν το οργανικό κλάσμα από τα απόβλητα, το οποίο έχει αξία. Σήμερα, πρόσθεσε, δεν έχουν δημιουργήσει ούτε μια μονάδα και αντίθετα τους λένε να κάνουν διπλά δρομολόγια, να ξεχωρίζουμε το οργανικό και να πληρώνουν για το οργανικό gate fee.

Χαρακτήρισε κάτι τέτοιο ως απαράδεκτο τόσο το gate fee όσο και τον φόρο ταφής, τα οποία χαρακτήρισε αποτελέσματα της "κακής διαχείρισης".

Πηγή: ΚΥΠΕ