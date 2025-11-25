Η Pafilia διακρίνεται στα HR Awards 2024 με το πρόγραμμα «Cheers: A Celebration of Excellence»

Η Pafilia, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης γης και ακινήτων στην Κύπρο, απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Employee Engagement Strategy / Initiative» στα φετινά HR Awards, για το καινοτόμο πρόγραμμα αναγνώρισης προσωπικού με τίτλο «Recognition Program – Cheers: A Celebration of Excellence».

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αναγνώριση και επιβράβευση των εργαζομένων που ενσαρκώνουν τις αξίες της εταιρείας και ξεχωρίζουν για την προσφορά, την αφοσίωση και την αριστεία τους.

Σε έναν απαιτητικό εργασιακό κόσμο, όπου οι καθημερινές υποχρεώσεις συχνά επισκιάζουν την ανάγκη για αναγνώριση, η Pafilia έρχεται να υπενθυμίσει ότι η εκτίμηση δεν είναι πολυτέλεια — είναι αναγκαιότητα. Το πρόγραμμα "Cheers" δίνει φωνή σε κάθε εργαζόμενο, προσκαλώντας τον να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές προσπάθειες συναδέλφων, υφισταμένων ή μελών της ομάδας του.

Η ενεργός συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στις διαδικασίες αναγνώρισης προσδίδει βαρύτητα σε κάθε βράβευση, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στη στρατηγική ηγεσία και τους ανθρώπους της εταιρείας. Μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του προγράμματος, έχουν πραγματοποιηθεί υποψηφιότητες από ποικίλα τμήματα, με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συναισθηματική αξία της αναγνώρισης και όχι το χρηματικό έπαθλο.

Το “Cheers: A Celebration of Excellence” έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στον οργανισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αναβαθμίζοντας την εργασιακή εμπειρία. Η διάκριση στα HR Awards 2024 έρχεται ως επισφράγισμα της δέσμευσης της Pafilia να επενδύει στους ανθρώπους της και να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η αριστεία δεν απλώς αναγνωρίζεται αλλά γιορτάζεται.