Ο Όμιλος Λαϊκου Πιστοποιήθηκε ως «Great Place to Work»

Ο Όμιλος Λαϊκού ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι τον Νοέμβριο του 2025 πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work. Αυτή η διάκριση αποτελεί απόδειξη της διαρκούς προσπάθειας μας για τη δημιουργία ενός θετικού, συλλογικού και αξιόπιστου εργασιακού περιβάλλοντος για κάθε μέλος της ομάδας μας.

Η πιστοποίηση βασίζεται στη αξιολόγηση από τους υπαλλήλους μας, η οποία επιβεβαιώνει ότι θεωρούν τον Όμιλο Λαϊκού έναν χώρο εργασίας που στηρίζεται στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αξιοπιστία.

Η πιστοποίηση GPTW αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την αναγνώριση εξαιρετικών εργασιακών περιβαλλόντων. Η απόκτησή της σημαίνει ότι ο Όμιλος Λαϊκού πληροί αυστηρά κριτήρια, αποδεικνύοντας ότι:

Εμπνέει Εμπιστοσύνη: Οι υπάλληλοι εμπιστεύονται τη διοίκηση και αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται δίκαια.

Καλλιεργεί τη Συνεργασία: Η κουλτούρα μας προάγει την ομαδική εργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Προωθεί την Καινοτομία: Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν με τις καλύτερες ιδέες τους.

Υποστηρίζει την Ανάπτυξη: Δεσμευόμαστε για την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη της ομάδας μας.

Αν και αυτή η διάκριση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, δεν είναι ο τελικός προορισμός. Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πρακτικές μας στον χώρο εργασίας, να ακούμε τους υπαλλήλους μας και να χτίζουμε μια κουλτούρα όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Ευχαριστούμε θερμά τους υπέροχους υπαλλήλους μας για την εμπιστοσύνη τους και για το ότι κάνουν τον Όμιλο Λαϊκού έναν ξεχωριστό τόπο εργασίας.

Το μότο μας: Εμπνέουμε Εμπιστοσύνη!