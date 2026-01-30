Στα €60 δισ. παραμένει το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Στα €60 δισ. παραμένει το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας σημαντική ετήσια μείωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στα €63,0 δισ. εκ των οποίων το 53% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 3% αφορά χρεόγραφα, 26% μετοχές και 18% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στα €19,9 δισ. με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 55% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), χωρίς μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 62%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €75,0 δισ. με αναλογία 21% σε μετρητά και καταθέσεις, 6% σε δάνεια, 0,6% σε χρεόγραφα, 39% σε μετοχές και 33% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος του τομέα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στα €39,8 δισ. με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 111% του ΑΕΠ, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 96%.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα €6,1 δισ. και είναι κατανεμημένο ως εξής: 6% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 28% σε χρεόγραφα, 45% σε μετοχές και 18% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα €7,4 δισ. επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 14% σε δάνεια και χρεόγραφα, 79% σε μετοχές και 2% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα €4,9 δισ. και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 15%, 14% σε δάνεια, 6% σε χρεόγραφα, 56% σε μετοχές και 10% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.