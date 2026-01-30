Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στα €60 δισ. παραμένει το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στα €60 δισ. παραμένει το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας σημαντική ετήσια μείωση

Στα €60 δισ. παραμένει το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας σημαντική ετήσια μείωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στα €63,0 δισ. εκ των οποίων το 53% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 3% αφορά χρεόγραφα, 26% μετοχές και 18% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.  Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στα €19,9 δισ.  με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 55% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), χωρίς μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.  Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης  χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 62%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €75,0 δισ.  με αναλογία 21% σε μετρητά και καταθέσεις, 6% σε δάνεια, 0,6% σε χρεόγραφα, 39% σε μετοχές και 33% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος του τομέα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στα €39,8 δισ.  με το δείκτη χρέους να βρίσκεται  στο 111% του ΑΕΠ, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης  χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση της τάξης του 96%.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα €6,1 δισ.  και είναι κατανεμημένο ως εξής: 6% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 28% σε χρεόγραφα, 45% σε μετοχές και 18% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα €7,4 δισ. επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 14% σε δάνεια και χρεόγραφα, 79% σε μετοχές και 2% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

 

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα €4,9 δισ. και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 15%, 14% σε δάνεια, 6% σε χρεόγραφα, 56% σε μετοχές και 10% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

 

Tags

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑχρηματοοικονομικά

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα