ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για οικονομική κατάρρευση ΟΗΕ - Τα ταμειακά διαθέσιμα ενδέχεται να εξαντληθούν μέχρι τον Ιούλιο (επιστολή)

Τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες σε επιστολή προς του Μόνιμους Αντιπρόσωπους των κρατών μελών που εξασφάλισε ο «Π» και αποκαλύπτει.

«Η τρέχουσα πορεία είναι μη βιώσιμη», αναφέρει ο κ. Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι ο ΟΗΕ είναι εκτεθειμένος σε διαρθρωτικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο που «επιβάλλει μια σκληρή επιλογή: τα κράτη-μέλη είτε θα συμφωνήσουν να αναθεωρήσουν τους χρηματοοικονομικούς μας κανόνες είτε θα αποδεχθούν την πολύ πραγματική προοπτική της οικονομικής κατάρρευσης του Οργανισμού μας».

Ο κ. Γκουτέρες σημειώνει ότι «αποφάσεις για μη τήρηση των αξιολογημένων εισφορών που χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού έχουν πλέον ανακοινωθεί επισήμως». Αν και είναι γνωστό ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε σημαντικές περικοπές κονδυλίων προς τον ΟΗΕ, ωστόσο ο ΓΓ του Οργανισμού δεν κατονομάζει στην επιστολή του τα κράτη που αποφάσισαν να σταματήσουν τις οικονομικές εισφορές προς τον ΟΗΕ.

Με δραματικό ύφος τονίζει ότι «η κρίση βαθαίνει, απειλεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και ενέχει τον κίνδυνο χρηματοοικονομικής κατάρρευσης». Προσθέτει δε ότι «η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον».

«Κλείσαμε το 2025», υπογραμμίζει, «με ρεκόρ 1,568 δισ. δολαρίων σε εκκρεμείς οφειλές — υπερδιπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος». Οι εισπράξεις, συμπληρώνει, «κάλυψαν μόλις το 76,7% των αξιολογήσεων, εξαντλώντας σχεδόν τα αποθέματα ρευστότητας, ακόμη και μετά τη σημαντική μείωση των δαπανών». Αυτό, όπως αναφέρει, «αύξησε την ευαλωτότητά μας σε ελλείψεις και καθυστερήσεις στις εισπράξεις το 2026».

Ακολούθως τονίζει ότι «η πρακτική πραγματικότητα είναι αμείλικτη: εάν οι εισπράξεις δεν βελτιωθούν δραστικά, δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε πλήρως τον προϋπολογισμό προγραμμάτων του 2026 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο. Ακόμη χειρότερα, βάσει ιστορικών τάσεων, τα ταμειακά διαθέσιμα του τακτικού προϋπολογισμού ενδέχεται να εξαντληθούν έως τον Ιούλιο».

Αυτούσια η επιστολή:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

28 Ιανουαρίου 2026

Εξοχότατε,

Σας γράφω για να υπογραμμίσω τη σοβαρότητα της τρέχουσας οικονομικής μας κατάστασης. Με λίγα λόγια, βρισκόμαστε μπροστά σε μια στιγμή αλήθειας.

Το χρηματοοικονομικό μας σύστημα βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές: τα κράτη-μέλη εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς, καθορίζουν τους συντελεστές εισφορών και, βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υποχρεούνται να τιμούν τη δέσμευσή τους για την καταβολή των αξιολογημένων εισφορών τους.

Η ακεραιότητα ολόκληρου του συστήματος εξαρτάται από την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων.

Έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν δύσκολες περιόδους μη καταβολής αξιολογημένων εισφορών. Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση είναι κατηγορηματικά διαφορετική.

Αποφάσεις για μη τήρηση των αξιολογημένων εισφορών που χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού έχουν πλέον ανακοινωθεί επισήμως.

Σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς μας κανόνες, εάν δεν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε πλήρως έναν προϋπολογισμό, ακόμη και αν αυτό οφείλεται στη μη καταβολή αξιολογημένων εισφορών, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε το «αδιάθετο» ποσό στα κράτη-μέλη.

Η τρέχουσα πορεία είναι μη βιώσιμη. Αφήνει τον Οργανισμό εκτεθειμένο σε διαρθρωτικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο και επιβάλλει μια σκληρή επιλογή: τα κράτη-μέλη είτε θα συμφωνήσουν να αναθεωρήσουν τους χρηματοοικονομικούς μας κανόνες είτε θα αποδεχθούν την πολύ πραγματική προοπτική της οικονομικής κατάρρευσης του Οργανισμού μας.

Τον Νοέμβριο, προειδοποίησα ότι η επιστροφή σχεδόν 300 εκατ. δολαρίων σε πιστώσεις θα προκαλούσε κρίση ρευστότητας για τον προϋπολογισμό του 2026, με ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για το 2027.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μειωμένης δαπάνης το 2024, λόγω της μερικής μη καταβολής των αξιολογημένων εισφορών.

Η πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να προσαρμόσει τα μερίδια επιστρεφόμενων πιστώσεων έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών των κρατών-μελών είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει το υποκείμενο πρόβλημα ρευστότητας. Μόνο αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης για το 2026, υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε 227 εκατ. δολάρια — κονδύλια που δεν έχουμε εισπράξει. Τα εναπομείναντα 72 εκατ. δολάρια συμψηφίστηκαν με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των κρατών-μελών.

Αυτό σημαίνει ότι υφιστάμεθα διπλό πλήγμα: αφενός, μη καταβληθείσες εισφορές· αφετέρου, υποχρέωση επιστροφής κονδυλίων που δεν εισπράχθηκαν ποτέ εξαρχής.

Με άλλα λόγια, είμαστε παγιδευμένοι σε έναν καφκικό κύκλο: αναμένεται να επιστρέψουμε χρήματα που δεν υπάρχουν.

Η πειθαρχημένη διαχείριση ρευστότητας μάς έχει αποτρέψει από αθετήσεις στο παρελθόν, αλλά τέτοια μέτρα διατήρησης μετρητών ήταν αναγκαιότητα, όχι στρατηγική. Με βάση τους ισχύοντες χρηματοοικονομικούς κανόνες, όσο περισσότερο εξοικονομούμε, τόσο περισσότερο τιμωρούμαστε.

Η κρίση βαθαίνει, απειλεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και ενέχει τον κίνδυνο χρηματοοικονομικής κατάρρευσης. Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.

Κλείσαμε το 2025 με ρεκόρ 1,568 δισ. δολαρίων σε εκκρεμείς οφειλές — υπερδιπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εισπράξεις κάλυψαν μόλις το 76,7% των αξιολογήσεων, εξαντλώντας σχεδόν τα αποθέματα ρευστότητας, ακόμη και μετά τη σημαντική μείωση των δαπανών. Αυτό αύξησε την ευαλωτότητά μας σε ελλείψεις και καθυστερήσεις στις εισπράξεις το 2026.

Η πρακτική πραγματικότητα είναι αμείλικτη: εάν οι εισπράξεις δεν βελτιωθούν δραστικά, δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε πλήρως τον προϋπολογισμό προγραμμάτων του 2026 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο.

Ακόμη χειρότερα, βάσει ιστορικών τάσεων, τα ταμειακά διαθέσιμα του τακτικού προϋπολογισμού ενδέχεται να εξαντληθούν έως τον Ιούλιο.

Ο συμψηφισμός της επιστροφής πιστώσεων θα απαιτήσει μειώσεις δαπανών σχεδόν 300 εκατ. δολαρίων στον προϋπολογισμό του 2026 και εκτιμώμενο ποσό άνω των 400 εκατ. δολαρίων το 2027, το οποίο δεν θα μπορέσουμε να δαπανήσουμε το 2025, καθώς ακόμη μεγαλύτερο ποσό αξιολογημένων εισφορών δεν καταβλήθηκε — και, βάσει των ισχυόντων κανόνων, θα πρέπει να επιστραφεί στα κράτη-μέλη.

Το πρόβλημα επεκτείνεται περαιτέρω. Εφαρμόζουμε επίσης μείωση δαπανών κατά 15% για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις το 2025/26, λόγω των ανακοινωμένων μειώσεων στην καταβολή αξιολογημένων εισφορών. Αυτό, με τη σειρά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, θα μας αναγκάσει να επιστρέψουμε, τον Ιούλιο του 2027, σχεδόν 900 εκατ. δολάρια που δεν δαπανήθηκαν το 2025/26.

Ήδη βρισκόμαστε σε κατάσταση όπου αναγκαζόμαστε να καθυστερούμε αποζημιώσεις προς χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα — οι περισσότερες εκ των οποίων είναι αναπτυσσόμενες χώρες — προκειμένου να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις σε λειτουργία. Αυτές είναι που πληρώνουν το τίμημα των μη καταβληθεισών αξιολογημένων εισφορών.

Η συνδυασμένη επίδραση της μειωμένης δαπάνης λόγω ελλείψεων ρευστότητας και της μείωσης μετρητών λόγω επιστροφών αδιάθετων κονδυλίων θα διογκωθεί: από 89 εκατ. δολάρια που επιστράφηκαν πέρσι σε πάνω από 400 εκατ. δολάρια του χρόνου για τον τακτικό προϋπολογισμό· και από 248 εκατ. δολάρια σε πάνω από 900 εκατ. δολάρια για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι, βάσει των ισχυόντων κανόνων, μέσα στο 2027 θα χρειαστεί να επιστρέψουμε 1,3 δισ. δολάρια που δεν μπορέσαμε να δαπανήσουμε επειδή δεν τα εισπράξαμε.