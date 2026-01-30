Τρεις νέοι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο των Οικολόγων - Ποιοι είναι

Τη συνέχιση της διαδικασίας στελέχωσης των ψηφοδελτίων του ενόψει των επερχόμενων Βουλευτικών Εκλογών ανακοίνωσε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, γνωστοποιώντας τρεις νέες υποψηφιότητες στις επαρχίες Λεμεσού, Λευκωσίας και Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην επαρχία Λεμεσού υποψήφιος κατέρχεται ο Ανδρέας Μαυρίκιος, Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος. Στη Λευκωσία υποψήφιος θα είναι ο Παναγιώτης Ταλιώτης, ενώ στην επαρχία Αμμοχώστου θα είναι η Κυριακή Χριστοδούλου.

Όπως διευκρινίζεται, ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Επαρχιακές Συνελεύσεις.

Οι υποψήφιοι

Ο Ανδρέας Μαυρίκιος, 33 ετών από τη Λεμεσό, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της ναυτιλίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Από το 2021 είναι μέλος του Κινήματος Οικολόγων, σήμερα προεδρεύει της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού και συμμετέχει ενεργά στη Νεολαία Οικολόγων, με δράση σε ζητήματα περιβάλλοντος, στέγασης, υποδομών και κοινωνικής ένταξης.

Ο Παναγιώτης Ταλιώτης, γεννημένος το 1969 στη Λευκωσία, έχει μακρά πορεία στον χώρο της νεολαίας, του συνδικαλισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρξε στέλεχος της Σοσιαλιστικής Νεολαίας ΕΔΕΝ, Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και κοινοβουλευτικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ σήμερα είναι αυτοαπασχολούμενος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος.

Η Κυριακή Χριστοδούλου, 24 ετών, μόνιμη κάτοικος Δερύνειας, είναι ειδικευόμενη Κλινική Ψυχολόγος και πτυχιούχος Ψυχολογίας. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια πεδίου στον τομέα της νευροεπιστήμης και σήμερα πραγματοποιεί πρακτική άσκηση σε φορέα στήριξης ατόμων με άνοια, με ερευνητικό ενδιαφέρον στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής ευάλωτων ομάδων.

Το Κίνημα Οικολόγων τονίζει ότι η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων συνεχίζεται με βάση τις αρχές, τις αξίες και τον προγραμματικό του λόγο, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.