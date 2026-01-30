Η Πάφος πρωτοπορεί: Δημιουργία 7 νέων Gravel Διαδρομών ποδηλασίας μήκους πέραν των 680 χλμ

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), ανακοινώνει την ολοκλήρωση και επίσημη χαρτογράφηση έξι (6) νέων διαδρομών Gravel Cycling +1 Κυκλική μεγάλων αποστάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 2 διαδρομές ξεκινούν από Πάφο-Ιεροκηπία, 2 από Δήμο Ακάμα και 2 από Δήμο Πόλης Χρυσοχούς ενώ η έβδομη μεγάλων αποστάσεων καλύπτει κυκλικά πέραν των 40 κοινοτήτων και μήκος πέραν των 310 χλμ. Οι 6 διαδρομές καλύπτουν απόσταση πέραν των 370 χιλιομέτρων και περνούν μέσα από τέσσερεις Δήμους και πέραν των 35 κοινοτήτων σε ολόκληρη την επαρχία.

Στο σύνολο τους οι διαδρομές καλύπτουν αποστάσεις που ξεπερνούν τα 680 χλμ μια πρωτοβουλία που τοποθετεί την επαρχία δυναμικά στον χάρτη των πιο ανερχόμενων ποδηλατικών τάσεων παγκοσμίως.

Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί με βάση διεθνή κριτήρια ποιότητας gravel, προσφέροντας ασφαλή και χαμηλής κυκλοφορίας φυσικά κυρίως μονοπάτια, εναλλαγή επιφανειών και τεχνικών βαθμών δυσκολίας, πρόσβαση σε μοναδικά φυσικά τοπία της υπαίθρου, του Ακάμα, της Λαόνα και της Πόλης Χρυσοχούς, και σύνδεση με σημεία οικοτουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Όπως αναφέρεται με μήκη και βαθμό δυσκολίας που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες αναβατών ,από αρχάριους μέχρι έμπειρους αθλητές, οι διαδρομές αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό πόλο έλξης για ποδηλάτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, ενισχύοντας την τοποθέτηση της Πάφου ως ολόχρονου προορισμού για ειδικές μορφές τουρισμού.

Η δημιουργία τους, προστίθεται στην ανακοίνωση, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον στρατηγικό στόχο της επαρχίας να αναπτύξει βιώσιμες, φυσιολατρικές και αθλητικές εμπειρίες που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον του προορισμού και τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού πράσινου τουρισμού. Η Πάφος γίνεται πλέον ένας από τους πρώτους προορισμούς στην Κύπρο με ένα επαρκές δίκτυο Gravel Routes, προσφέροντας στον επισκέπτη μοναδική επαφή με τη φύση, προκλήσεις υψηλής ποιότητας και δυνατότητες για συνδυασμό αθλητισμού, περιπέτειας και πολιτισμού.

Οι διαδρομές δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον οργανισμό Activate Cyprus και είναι διαθέσιμες ψηφιακά μέσω GPX αρχείων και διαδραστικών χαρτών. Εκτός από την προώθηση τους στην εξειδικευμένη πλατφόρμα Komoot, θα προστεθούν το επόμενο διάστημα και σε άλλες διεθνείς πλατφόρμες gravel και ποδηλατικού τουρισμού. Παράλληλα θα ενισχυθεί η προβολή των διαδρομών και του προορισμού, μεταξύ άλλων σε διάφορα Gravel clubs στο εξωτερικό, σε ποδηλάτες διεθνούς φήμης μέσα από άλλες ενέργειες PR και σε εξιδεικευμένους διοργανωτές training camps!