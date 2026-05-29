Προκήρυξη διαγωνισμού από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού ανακοίνωσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, χαρακτηρίζοντας το έργο ως "στρατηγικής σημασίας" για το μέλλον των κυπριακών λιμένων.

Συγκεκριmένα, η Αρχή σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού Αρ. 12/2026 “Provision of Engineering Services for Front End Engineering Design (FEED), Detailed Design of Phase A and Supervision of Phase A Construction Works for the Expansion of Vasilikos Port” για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού.

Ο Διαγωνισμός αφορά την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του Front End Engineering Design (FEED), τον λεπτομερή σχεδιασμό των κατασκευαστικών εργασιών της Φάσης Α, καθώς και την επίβλεψη των σχετικών εργασιών για την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού.

«Η προκήρυξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου που στοχεύει στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Κύπρου και στην ενίσχυση της ενεργειακής, εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας», προστίθεται, ενώ σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Οργανισμού CINEA, στο πλαίσιο του έργου 24-CY-TC-IMPACT.

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, eProcurement.

«Ο Λιμένας Βασιλικού περνά στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου επενδύει σε σύγχρονες, στρατηγικές και βιώσιμες λιμενικές υποδομές», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ