Διαψεύδει η Μόσχα για τις πτήσεις ρωσικών drones στην Ευρώπη – Αντιδράσεις από Ρουμανία και Αυστρία

Αβάσιμες χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Μαρία Ζαχάροβα λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων – Αναφορές για τραυματισμούς στη Ρουμανία και κλήση του Ρώσου Πρέσβη στη Βιέννη.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Όλες οι κατηγορίες που ακούμε, ιδίως για drones κάπου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όλες αβάσιμες, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα στοιχείο, υλικό, ούτε μια απόδειξη», τόνισε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το RIA.

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ένα drone τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία--η πρώτη φορά στον πόλεμο αυτόν που μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς. 

Εξάλλου, η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο Πρέσβη στη Βιέννη «για να εκφράσει με σαφήνεια την αντίδραση της Αυστρίας ενάντια στην κλιμάκωση της Ρωσίας».

«Η Ευρώπη δεν θα εκφοβιστεί», έγραψε η Μπεάτε Μάινλ-Ράϊζινγκερ στην πλατφόρμα Χ. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

