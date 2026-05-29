Στο Υπουργείο Εργασίας οι καταγγελίες για παρενόχληση μελών της ΙΣΟΤΗΤΑΣ - «Δεν ζητούμε ασυλία» λέει η συντεχνία

Υπό εξέταση από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται καταγγελία της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, η οποία αφορά φερόμενα περιστατικά παρενόχλησης και εργασιακού εκφοβισμού εις βάρος μελών της συντεχνίας.

Σε επιστολή που απέστειλε ο Έφορος Συντεχνιών, Άντης Αποστόλου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της συντεχνίας, επισημαίνεται ότι η περί Συντεχνιών Νομοθεσία προστατεύει τους εργαζομένους από απόλυση ή οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης ή της συμμετοχής τους σε συντεχνία.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο άρθρο 21 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και στις Συμβάσεις 87 και 98 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που προβλέπουν προστασία έναντι αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων.

Στην επιστολή τονίζεται ακόμη ότι το Γραφείο του Εφόρου Συντεχνιών διαθέτει αρμοδιότητα να εξετάσει την καταγγελία, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον προκύπτουν παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

«Δεν ζητούμε ασυλία» λέει η ΙΣΟΤΗΤΑ

Από πλευράς της, η ίδια η συντεχνία, τονίζει πως δεν ζητούν ούτε ασυλία, ούτε εύνοια για κανέναν, παρά μόνο την προστασία των εκλεγμένων εκπροσώπων έναντι αντιποίνων.

Σε επιστολή του, ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Πρόδρομος Χριστοφή, επανέλαβε τη θέση τους, πως θεωρούν «παράνομη» την πειθαρχική διαδικασία που κινήθηκε κατά του Αντιπροέδρου και Εκπροσώπου Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Μαλτέζου και καλούν σε: