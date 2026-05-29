Ανατροπή! Πάνε Προεδρικό τελικά οι κτηνοτρόφοι - Έξω φρενών με Αστυνομία και Κυβέρνηση (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανταπόκριση: Ανδρέας Ποταμίτης

Μετά τις εντάσεις και τα νεύρα, στο Προεδρικό μεταβαίνουν οι κτηνοτρόφοι για την διαμαρτυρία τους. Ενώ αρχικά αποφασίστηκε να παραμείνουν στο ΓΣΠ, τελικά το πρόγραμμα άλλαξε -ίσως λόγω τελικού Κυπέλλου- και τελικά η διαμαρτυρία θα γίνει κανονικά στο Προεδρικό.

Η πορεία, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 10:00 με άφιξη στο Προεδρικό γύρω στις 11:00, δεν ξεκίνησε λόγω του ότι η Αστυνομία δεν επέτρεπε σε φορτηγά να μεταβούν. Ισχυρή είναι και η αστυνομική παρουσία στην περιοχή του Προεδρικού, ενώ εκεί είναι και ο Αίαντας, με δυνάμεις να παραμένουν επί τόπου για την παρακολούθηση της κατάστασης και τη διασφάλιση της τάξης.