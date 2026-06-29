ΠΟΓΟ για Σεβγκιούλ: «Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό» - Απέδειξε ότι ο πόνος δεν γνωρίζει εθνότητα

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου, ακτιβίστριας και συγγραφέα Σεβγκιούλ Ουλουντάγ εκφράζει το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ, σημειώνοντας ότι υπήρξε μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση της αλήθειας, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην επανένωση της Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΓΟ αναφέρει ότι η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ αγωνίστηκε για δεκαετίες για τα δικαιώματα των γυναικών της Κύπρου, ενώ με ακούραστη επιμονή εργάστηκε για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, αναζητώντας στοιχεία, διερευνώντας μαρτυρίες και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκάλυψη της αλήθειας για δεκάδες οικογένειες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ σημειώνει ότι με τη δράση της έφερε πιο κοντά συγγενείς αγνοουμένων από τις δύο κοινότητες, αποδεικνύοντας, όπως αναφέρει, ότι «ο πόνος δεν γνωρίζει εθνότητα» και ότι μόνο η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η συμφιλίωση μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για ένα κοινό μέλλον.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η φωνή της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ στάθηκε απέναντι στον εθνικισμό, το μίσος και τη λήθη. Παρά τις επιθέσεις, τις απειλές και τη στοχοποίηση που δέχθηκε από ακραίους κύκλους και στις δύο πλευρές της διαίρεσης, δεν εγκατέλειψε, σύμφωνα με την ΠΟΓΟ, τον αγώνα της για την ιστορική αλήθεια, την ειρηνική συνύπαρξη και την επανένωση της Κύπρου.

Η ΠΟΓΟ υπενθυμίζει επίσης ότι το 2019 είχε απονείμει στη Σεβγκιούλ Ουλουντάγ το 3ο Βραβείο Γυναικείας Προσφοράς «Κλειώ Χριστοδουλίδου και Κατίνα Νικολάου», ως αναγνώριση της προσφοράς της στον τόπο και της αφοσίωσής της στις αξίες της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ανθρωπιάς.

«Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό», αναφέρει η ΠΟΓΟ, προσθέτοντας ότι το παράδειγμά της θα συνεχίσει να εμπνέει όσους πιστεύουν σε μια Κύπρο επανενωμένη, απαλλαγμένη από την κατοχή, τον εθνικισμό και το μίσος.

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ.