Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για τον εμπρησμό τριών οχημάτων στη Λευκωσία

Συνελήφθησαν την Τρίτη δύο 20χρονοι, ένας 21χρονος και ένας 24χρονος στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εμπρησμού τριών οχημάτων, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην επαρχία Λευκωσίας.

Εναντίον των υπόπτων που συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Αστυνομία. Διευκρινίζεται ότι εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και εμπρησμού.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν την Τετάρτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Το Κλιμάκιο Σοβαρού Εγκλήματος και Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ