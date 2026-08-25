Παμπορίδης: «Το οργανωμένο έγκλημα έχει πρόσβαση σε πολιτικούς» - Άνοιξε τα χαρτιά του για το 2028, διαφωνεί με την καταστατική αλλαγή στον ΔΗΣΥ

Ξεκάθαρο ενδιαφέρον για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028 εξέφρασε ο Γιώργος Παμπορίδης, δηλώνοντας στην εκπομπή «Alpha Καλοκαίρι» ότι, εφόσον το κόμμα οδηγηθεί σε εσωκομματική αναμέτρηση, θα είναι υποψήφιος. Την ίδια ώρα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την καταστατική αλλαγή που παραπέμπει την επιλογή του υποψηφίου στη βάση του κόμματος, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να κάνει πίσω εάν αυτό εξυπηρετεί την ενότητα και την εκλογική προοπτική του ΔΗΣΥ.

Ο Γιώργος Παμπορίδης δεν έκρυψε τη διαφωνία του με την πρόσφατη καταστατική αλλαγή στον ΔΗΣΥ, βάσει της οποίας η επιλογή του υποψηφίου για τις Προεδρικές Εκλογές παραπέμπεται στα μέλη του κόμματος.

Όπως ανέφερε, ήταν από εκείνους που διαφώνησαν κάθετα με τη συγκεκριμένη αλλαγή, θεωρώντας ότι μια εσωκομματική αναμέτρηση μεταξύ κορυφαίων στελεχών λίγο πριν από μια σημαντική εθνική εκλογή ενδέχεται να πλήξει την ενότητα του κόμματος.

Κατά την άποψή του, δεν είναι ορθό να τίθενται σε αντιπαράθεση ανώτατα στελέχη του ΔΗΣΥ ακριβώς πριν από τις Προεδρικές Εκλογές, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την εσωστρέφεια και να δημιουργήσει περαιτέρω διαχωριστικές γραμμές.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης τη θέση ότι, εφόσον ο εκάστοτε εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματος επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, θεωρεί ότι τα ανώτατα συλλογικά όργανα του κόμματος θα μπορούσαν να αποφασίσουν κατά πόσο το ζήτημα θα πρέπει να παραπεμφθεί στη βάση.

«Θεωρώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να ηγούνται και όχι να άγονται. Η παραπομπή μιας τέτοιας απόφασης στη βάση, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αποτελεί κατά την άποψή μου υπεκφυγή», ανέφερε.

«Κακώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία»

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος για το ενδεχόμενο μιας έντονης εσωκομματικής μάχης.

Όπως είπε, θεωρεί ότι το κόμμα «κακώς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία», σημειώνοντας ωστόσο ότι από τη στιγμή που η καταστατική τροποποίηση έχει εγκριθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι το βασικό ζητούμενο για τον ΔΗΣΥ θα πρέπει να είναι η επίλυση των εσωτερικών του προβλημάτων και η κάθοδος στις Προεδρικές Εκλογές με τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα.

Κατά τον ίδιο, το κόμμα οφείλει να αποφύγει μια παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας που θα μπορούσε να δημιουργήσει φυγόκεντρες τάσεις και να αποδυναμώσει την εκλογική του δυναμική.

Θα μπορούσε να κάνει πίσω

Παρά τη σαφή δήλωσή του ότι προτίθεται να είναι υποψήφιος, ο Γιώργος Παμπορίδης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποσύρει το ενδιαφέρον του εάν κρίνει ότι η δική του υποψηφιότητα δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του κόμματος.

«Εάν η δική μου υποψηφιότητα δεν υπηρετεί την ενότητα του κόμματος και οδηγεί σε ενδεχόμενη απώλεια της νίκης στις Προεδρικές Εκλογές, βεβαίως θα έκανα πίσω», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον ίδιο αλλά όλους όσοι ενδεχομένως ενδιαφερθούν για το χρίσμα, καθώς, όπως είπε, κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η κάθοδος στις εκλογές με ενότητα και με προοπτική νίκης τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο γύρο.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε ουσιαστικά πρόσκληση για συνεννόηση μεταξύ των ενδεχόμενων υποψηφίων, πριν το κόμμα οδηγηθεί σε εσωκομματικές κάλπες.

Όπως εξήγησε, θα ήταν προτιμότερο να υπάρξει διαβούλευση ώστε να διαπιστωθεί ποιο πρόσωπο μπορεί να αυξήσει περισσότερο τις πιθανότητες του ΔΗΣΥ να επικρατήσει στις Προεδρικές Εκλογές.

Αιχμές για την πορεία της μεταρρύθμισης στην Υγεία

Στη συνέντευξη, ο Γιώργος Παμπορίδης αναφέρθηκε εκτενώς και στον τομέα της Υγείας, εκφράζοντας απογοήτευση για την πορεία εφαρμογής της μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε το 2017.

Ο πρώην υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί στο σύνολό της, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

«Με λύπη μου διαπιστώνω ότι η μεταρρύθμιση που περάσαμε το 2017 δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν έχουν αυτονομηθεί και γι’ αυτό υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις, πρωτίστως όμως στην τρέχουσα κυβέρνηση», ανέφερε.

Χαρακτήρισε την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης, προειδοποιώντας ότι η μη υλοποίησή της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο συνολικά το εγχείρημα.

Όπως σημείωσε, αναμένει τους επόμενους μήνες να δει συγκεκριμένα και σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

«Χρειάζεται πολιτική βούληση και σύγκρουση με συμφέροντα»

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η εφαρμογή της μεταρρύθμισης, ο κ. Παμπορίδης έκανε λόγο για συνδυασμό παραγόντων.

Κατά την εκτίμησή του, αφενός υπάρχει η πολιτική αντίληψη ότι με την εφαρμογή του ΓεΣΥ το ζήτημα της Υγείας έχει σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί και, αφετέρου, η ίδια η μεταρρύθμιση είναι δύσκολη και απαιτεί πολιτική βούληση.

Υποστήριξε ότι χρειάζεται σύγκρουση με παγιωμένα συμφέροντα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα της Υγείας.

«Τα κατεστημένα συμφέροντα στην Υγεία δεν ήθελαν ποτέ την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Όποιος αναλάβει να την εφαρμόσει πρέπει να έχει τη διάθεση και την τόλμη να συγκρουστεί μαζί τους», είπε.

Αναφορά στην ιατρική κάνναβη

Ο Γιώργος Παμπορίδης έφερε ως παράδειγμα μη εφαρμογής νομοθεσίας και το ζήτημα της ιατρικής κάνναβης.

Όπως ανέφερε, επί των ημερών του είχε προωθηθεί σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή ιατρικής κάνναβης στην Κύπρο, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί.

Για το συγκεκριμένο θέμα ανέβασε ιδιαίτερα τους τόνους, λέγοντας ότι όσοι συνειδητά αγνοούν τη βούληση της Βουλής, όπως αυτή αποτυπώνεται σε ψηφισμένη νομοθεσία, θα πρέπει να λογοδοτούν και, κατά την άποψή του, να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών.

Ανέφερε επίσης ότι έχει αποστείλει από τις 14 Ιουλίου σχετική επιστολή προς τον υπουργό Υγείας και αναμένει απάντηση.

«Το οργανωμένο έγκλημα έχει πρόσβαση και στην πολιτική»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του Γιώργου Παμπορίδη στο οργανωμένο έγκλημα.

Ο βουλευτής εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος σε διαφορετικές πτυχές της ζωής στην Κύπρο και, όταν ρωτήθηκε εάν σε αυτές περιλαμβάνεται και η πολιτική, απάντησε καταφατικά.

Διευκρίνισε ότι δεν εννοεί κατ’ ανάγκην πως πολιτικά πρόσωπα αποτελούν μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά ότι «υπάρχουν μέλη του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν ανοικτό δίαυλο και πρόσβαση σε πολιτικούς».

Κατά τον ίδιο, για να περιοριστεί το φαινόμενο απαιτείται εμπέδωση της ευνομίας και της βεβαιότητας ότι θα υπάρχει τιμωρία και απονομή δικαιοσύνης.

Υποστήριξε ότι ο υπόκοσμος βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να παρεισφρήσει σε διαφορετικούς τομείς, κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στο εμπόριο, στη νομιμοποίηση εσόδων, στον παράνομο και νόμιμο τζόγο, καθώς και στην παράνομη μετανάστευση και εργοδότηση.

Για τον ίδιο, το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα, με ενίσχυση των μηχανισμών που μπορούν να θωρακίσουν τη χώρα απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.