Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα: Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη
| Newsroom

Νέα έργα στην ατζέντα της Πάφου : Συνάντηση του Δημαρχεύοντα στο Προεδρικό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε σήμερα ο Δημαρχεύοντας Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, συνοδευόμενος από κλιμάκιο του Δήμου, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, κα Ειρήνη Πική, και τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, κα Πηνελόπη Παπαβασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος η πορεία υλοποίησης, αλλά και ο προγραμματισμός νέων έργων που αφορούν τον Δήμο Πάφου. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι απαραίτητες ενέργειες και τα επόμενα βήματα για την προώθηση και υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με την Κυβέρνηση να επαναβεβαιώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον Δήμο και να συμβάλει στην απρόσκοπτη προώθηση των έργων που αφορούν την πόλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης και Δήμου, με στόχο την υλοποίηση έργων που αναμένεται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της Πάφου και να αποφέρουν οφέλη στους δημότες.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία και ευχαριστεί την Κυβέρνηση για τη θετική ανταπόκριση και τη διάθεσή της να στηρίξει τις προσπάθειες για την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Πάφο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα