Νέα έργα στην ατζέντα της Πάφου : Συνάντηση του Δημαρχεύοντα στο Προεδρικό

Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε σήμερα ο Δημαρχεύοντας Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, συνοδευόμενος από κλιμάκιο του Δήμου, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, κα Ειρήνη Πική, και τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, κα Πηνελόπη Παπαβασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος η πορεία υλοποίησης, αλλά και ο προγραμματισμός νέων έργων που αφορούν τον Δήμο Πάφου. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι απαραίτητες ενέργειες και τα επόμενα βήματα για την προώθηση και υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με την Κυβέρνηση να επαναβεβαιώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον Δήμο και να συμβάλει στην απρόσκοπτη προώθηση των έργων που αφορούν την πόλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης και Δήμου, με στόχο την υλοποίηση έργων που αναμένεται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της Πάφου και να αποφέρουν οφέλη στους δημότες.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία και ευχαριστεί την Κυβέρνηση για τη θετική ανταπόκριση και τη διάθεσή της να στηρίξει τις προσπάθειες για την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Πάφο.