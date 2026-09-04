Ανοίγουν 45 νέες προσωρινές θέσεις στο δημόσιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Στην προκήρυξη 45 θέσεων εργαζόμενων ορισμένου χρόνου προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για σκοπούς υλοποίησης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, το Υπουργείο προχώρησε στην προκήρυξη πέντε θέσεων για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κλ. Α8 -10 -11) και 40 θέσεων για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού (Κλ. Α2 - Α5 - Α7(ii)), για περίοδο 28 μηνών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι εν λόγω λειτουργοί σημειώνεται ότι θα ασχολούνται με την υλοποίηση του έργου «Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση».

Την προκήρυξη των θέσεων είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις του και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Για τη θέση των λειτουργών, για την οποία απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα, αναφέρεται ότι οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν σε γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λευκωσία. Για τη Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν σε γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων παγκύπρια, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απασχόληση θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι 28 μήνες, για την υλοποίηση του έργου της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμιση. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 για τη θέση Λειτουργού και Κλίμακας Α2 για τη Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, μειωμένη όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Προϋπολογισμό Νόμο. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη των 5 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των 40 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού θα ισχύει νοουμένου ότι η σχετική πρόνοια στο άρθρο 17 του προϋπολογισμού θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το Έντυπο υποβολής αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την υποβάλουν μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ