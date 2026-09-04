Φαίδωνας, Κούμας, Ησαΐας, Θανάσης Νικολάου, Απόρρητα έγγραφα: Οι μεγάλες δίκες που θα απασχολήσουν τη Δικαιοσύνη τη νέα δικαστική χρονιά

Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, σημαντικές ποινικές υποθέσεις που απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια την Κυπριακή Δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη συνεχίζουν τη δικαστική τους πορεία, με τις διαδικασίες να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια. Σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κύρια ακροαματική διαδικασία, ενώ άλλες υποθέσεις παραμένουν ενώπιον των δικαστηρίων για την εξέταση προδικαστικών ζητημάτων, πριν από την έναρξη της δίκης επί της ουσίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η επανεκδίκαση της υπόθεσης του Γιώργου Χριστοδούλου, γνωστού ως «Ζαβράντωνα», η δίκη του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, η υπόθεση με τα απόρρητα και εμπιστευτικά έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις για τον θάνατο του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού, την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, τις ποινικές υποθέσεις που αφορούν τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια για αδικήματα που συνδέονται με ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, την υπόθεση των πολιτογραφήσεων με κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη και άλλα πρόσωπα, καθώς και την υπόθεση του τέως Προέδρου της ΚΟΠ Γιώργου Κούμα.

Το ΚΥΠΕ καταγράφει την πορεία των υποθέσεων αυτών και τα επόμενα δικαστικά τους βήματα, καθώς η νέα δικαστική περίοδος αναμένεται να φέρει συνέχιση ακροαματικών διαδικασιών, εξέταση επιμέρους ζητημάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έναρξη της δίκης επί της ουσίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναφορές σε πρόσωπα, κατηγορίες, ποινικές έρευνες ή ισχυρισμούς δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής. Η ενοχή οποιουδήποτε προσώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης, ενώ η τελική κρίση για την ποινική ευθύνη ανήκει στα δικαστήρια.

Υπόθεση βαρυποινίτη Γιώργου Χριστοδούλου, γνωστός ως «Ζαβράντωνας»

Μια υπόθεση ναρκωτικών που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις δικαστικές αρχές βρίσκεται εκ νέου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, μετά την ακύρωση από το Εφετείο της καταδίκης του Γιώργου Χριστοδούλου, γνωστού ως «Ζαβράντωνα» και την απόφαση για επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αφορά αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν το 2019 στη Λευκωσία και σχετίζονται με την κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης και την κατοχή τους με σκοπό την προμήθεια. Ο Χριστοδούλου είχε καταδικαστεί το 2022 σε 22 χρόνια φυλάκισης για τις δύο αυτές κατηγορίες, ενώ είχε αθωωθεί σε σχέση με άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Τον Μάιο του 2026, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη και την ποινή του, κρίνοντας ότι υπήρξε κακοδικία και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης υπό νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου. Παρά την ακύρωση της προηγούμενης καταδίκης, ο Χριστοδούλου παρέμεινε υπό κράτηση.

Κατά την επανεκδίκαση, η οποία ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2026, το Κακουργιοδικείο απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκιση του υπό όρους, ενώ ο Χριστοδούλου δήλωσε «μη παραδοχή» στις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει και η διαδικασία εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης στα τέλη Ιουνίου.

Κεντρικό μέρος της ακροαματικής διαδικασίας αποτέλεσε η μαρτυρία του Γιάννη Ανδρέου, άλλως «Μάρωνα», βασικού μάρτυρα κατηγορίας. Ο Ανδρέου είχε καταδικαστεί το 2019 σε 16 χρόνια φυλάκισης για την ίδια υπόθεση, ωστόσο, αργότερα έδωσε νέα κατάθεση στις Αρχές, εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και έλαβε προεδρική χάρη, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η ποινή του αφού είχε εκτίσει περίπου τριάμισι χρόνια.

Κατά την επανεκδίκαση αναφέρθηκε στις δύο καταθέσεις που είχε δώσει στις Αρχές, δηλώνοντας ότι η πρώτη του κατάθεση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, καθώς, όπως ανέφερε, τότε αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την υπόθεση, ενώ επέμεινε ότι η δεύτερη κατάθεσή του αποτυπώνει τα πραγματικά γεγονότα.

Κατά την αντεξέτασή του, η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη μαρτυρία του και έθεσε, μεταξύ άλλων, ζήτημα προνομιακής μεταχείρισής του από τις Αρχές και πρόωρης αποφυλάκισής του, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνδεόταν με την καταγγελία του εις βάρος του Χριστοδούλου.

Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, μηνύματα και άλλα ψηφιακά δεδομένα. Η υπεράσπιση έχει εγείρει ζητήματα σχετικά με τη συλλογή, τη διαχείριση και τη διατήρηση του συγκεκριμένου υλικού.

Κατά την πιο πρόσφατη δικάσιμο της 3ης Σεπτεμβρίου, κατέθεσαν τρεις αστυνομικοί. Η υπεράσπιση έθεσε, μεταξύ άλλων, ζήτημα παραβίασης των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη, αναφορικά με τη μη διατήρηση των ακατέργαστων αρχείων από τα κινητά τηλέφωνα του «Μάρωνα».

Η επανεκδίκαση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Χριστοδούλου να παραμένει υπό κράτηση. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε αναμένεται να κατατεθούν γραπτές αγορεύσεις από τις δύο πλευρές, ενώ ενδέχεται να κληθεί και νέος μάρτυρας, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και τεκμαίρεται αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του.

Υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό βιασμό, που τοποθετείται χρονικά στο 2014, με κατηγορούμενο τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η Αστυνομία άρχισε αυτεπάγγελτη έρευνα στις αρχές του 2026, μετά τη δημοσιοποίηση υλικού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με ισχυρισμούς για κακοποίηση γυναίκας.

Παράλληλα, σε βάρος του Φαίδωνος υποβλήθηκαν καταγγελίες από τον επιχειρηματία Θεόδωρο Αριστοδήμου και ένα από τα φερόμενα θύματα.

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο επιχειρηματίας έδωσε πολύωρη κατάθεση ενώπιον του Αρχηγείου Αστυνομίας, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας λήφθηκαν καταθέσεις από περίπου 20 πρόσωπα, περιλαμβανομένου και του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες για ποινική του δίωξη.

Στις 19 Μαρτίου η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Στις 31 Μαρτίου καταχωρήθηκε εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, καθώς η υπόθεση φέρεται να διαπράχθηκε στην Πάφο και ορίστηκε για τις 21 Απριλίου.

Στις 21 Απριλίου 2026 ο κ. Φαίδωνος παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, ενώ στις 24 Ιουνίου απάντησε «μη παραδοχή» στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οι κατηγορίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης.

Στις 16 Ιουλίου το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου αποφάσισε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η ακροαματική διαδικασία άρχισε επί της ουσίας στις 27 Ιουλίου, με την Κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάζει τη μαρτυρία της, ενώ η δίκη έχει οριστεί να συνεχιστεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπόθεση απόρρητων και εμπιστευτικών εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών

Στις 10 Απριλίου 2025, στο πλαίσιο έρευνας της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία δεκάδες χιλιάδες κρατικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα που συνδέονταν με το Σωφρονιστικό Σύστημα.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 48.432 έγγραφα, συνολικού όγκου πέραν των 250.000 σελίδων, μεταξύ των οποίων διαβαθμισμένα και εμπιστευτικά έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, φάκελοι κρατουμένων, εσωτερική αλληλογραφία, αναφορές και υπηρεσιακά έγγραφα. Εντοπίστηκαν επίσης 370 αρχιτεκτονικά σχέδια και πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις των Φυλακών, καθώς και 431 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ψηφιακοί δίσκοι και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, η πρώην Υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Συνολικά, οι οκτώ κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή κρατικής περιουσίας και κατάχρηση εξουσίας, σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός των Φυλακών και στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα. Η κ. Αριστοτέλους αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για φερόμενη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων.

Η ποινική υπόθεση καταχωρήθηκε αρχικά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και στις 15 Δεκεμβρίου 2025 αποφασίστηκε η απευθείας παραπομπή της στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Στις 10 Μαρτίου 2026 οι οκτώ κατηγορούμενοι δεν παραδέχθηκαν τις κατηγορίες κατά την εμφάνισή τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Έκτοτε, βασικό ζήτημα της διαδικασίας δεν είναι ακόμη η εξέταση της ουσίας των κατηγοριών, αλλά η αποκάλυψη του μαρτυρικού υλικού στην υπεράσπιση. Η Κατηγορούσα Αρχή είχε αρχικά χαρακτηρίσει περίπου 2.900 έγγραφα ως διαβαθμισμένα και μη αποκαλυπτέα, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, λόγους δημόσιου συμφέροντος, προστασίας προσωπικών δεδομένων και εθνικής ασφάλειας.

Το Κακουργιοδικείο αποφάσισε τον Μάρτιο ότι τα επίδικα έγγραφα θα πρέπει να τεθούν ενώπιόν του, προκειμένου να κρίνει κατά πόσο εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τη μη αποκάλυψη μαρτυρικού υλικού.

Τον Μάιο, η Κατηγορούσα Αρχή παρέδωσε στην υπεράσπιση 1.116 από τα περίπου 2.900 έγγραφα που αρχικά δεν είχαν αποκαλυφθεί, ενώ ακολούθησε διαδικασία επιθεώρησης των πρωτοτύπων από το Δικαστήριο.

Στις 31 Ιουλίου 2026, το Κακουργιοδικείο επιφυλάχθηκε να εκδώσει ενδιάμεση απόφαση για το κατά πόσο μέρος των εγγράφων που εξακολουθούν να μην έχουν παραδοθεί στην υπεράσπιση θα πρέπει να παραμείνει εκτός του μαρτυρικού υλικού. Ο αριθμός των εγγράφων που παραμένουν στο επίκεντρο της διαφοράς έχει περιοριστεί στα 392.

Η ενδιάμεση απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Ιδιωτικές ποινικές διώξεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

Μια από τις σημαντικότερες υποθέσεις που εξακολουθούν να απασχολούν την Κυπριακή Δικαιοσύνη είναι αυτή του 26χρονου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στις 29 Σεπτεμβρίου 2005 κάτω από τη γέφυρα της Αλάσσας, στη Λεμεσό.

Ο θάνατός του είχε αρχικά αποδοθεί σε αυτοκτονία, θέση την οποία η οικογένειά του αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή, ζητώντας επί σειρά ετών την επανεξέταση των συνθηκών θανάτου του και της διερεύνησης που είχε προηγηθεί.

Καθοριστική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η τρίτη θανατική ανάκριση, την οποία διεξήγαγε η τότε Επαρχιακή Δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου. Το πόρισμα, που εκδόθηκε τον Μάιο του 2024, κατέληξε ότι ο θάνατος του Θανάση Νικολάου προήλθε από στραγγαλισμό και όχι από αυτοκτονία, γεγονός που οδήγησε σε νέα διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε τη βάση για την επόμενη δικαστική διαδικασία, καθώς η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη και η οικογένεια του Θανάση Νικολάου προχώρησε στην καταχώρηση ιδιωτικών ποινικών διώξεων εναντίον προσώπων που είχαν εμπλακεί στη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι διώξεις αφορούν τον χειρισμό της αρχικής διερεύνησης και τις ενέργειες ή παραλείψεις των εμπλεκομένων.

Κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, που αρχικά είχε καταλήξει στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος του συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών Χριστάκης Καπηλιώτης.

Το αρχικό κατηγορητήριο περιλάμβανε 39 κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Οι πέντε κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τον Δεκέμβριο του 2025, με τη διαδικασία να εισέρχεται έκτοτε σε προδικαστικό στάδιο.

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν σειρά προδικαστικών ενστάσεων από την υπεράσπιση, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, τη μη αποκάλυψη του συνόλου του μαρτυρικού υλικού, καθώς και ζητήματα που σχετίζονταν με τον ρόλο του δικηγόρου της οικογένειας Σάββα Μάτσα, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση. Ο Μάτσας αποσύρθηκε από την εκπροσώπηση της οικογένειας και δήλωσε ότι προτίθεται να καταθέσει ως μάρτυρας.

Τον Απρίλιο του 2026 το Δικαστήριο απέρριψε ως πρόωρες τις προδικαστικές ενστάσεις που είχαν υποβληθεί, ενώ παράλληλα τέθηκε από την υπεράσπιση ζήτημα ελαττωματικότητας του κατηγορητηρίου. Ακολούθησε τροποποίηση του κατηγορητηρίου και, στις 25 Μαΐου, καταχωρήθηκε αναθεωρημένο κατηγορητήριο, επί του οποίου υποβλήθηκαν νέες προδικαστικές ενστάσεις.

Κατά την τελευταία διαδικασία, στις 9 Ιουλίου 2026, η Κατηγορούσα Αρχή παρέδωσε το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, ενώ η υπεράσπιση έθεσε εκ νέου ζήτημα ελαττωματικότητάς του. Το Δικαστήριο ζήτησε να κατατεθούν γραπτώς οι αγορεύσεις των δύο πλευρών και όρισε τη συνέχιση της διαδικασίας για τις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, ο 14χρονος Στυλιανός Κωνσταντίνου εντοπίστηκε νεκρός στη φάρμα της οικογένειάς του στον Κοτσιάτη. Ο θάνατός του, που είχε αποδοθεί σε αυτοχειρία, προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση, καθώς στην πορεία αναδείχθηκαν σοβαρά ερωτήματα τόσο για το οικογενειακό περιβάλλον του ανηλίκου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει και διαχειριστεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζε.

Μετά τον θάνατό του, το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στην τότε Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, τη διερεύνηση των γεγονότων και τον εντοπισμό τυχόν ευθυνών κρατικών υπηρεσιών.

Στην έκθεσή της καταγράφηκαν επανειλημμένες αναφορές για προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον του Στυλιανού, μεταξύ άλλων περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ επισημάνθηκαν ελλείψεις στην αξιολόγηση του κινδύνου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), καθώς και παραλείψεις και παραβιάσεις διαδικασιών από κρατικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των ΥΚΕ και της Αστυνομίας.

Το 2021 καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ποινική υπόθεση εναντίον 11 προσώπων, μεταξύ των οποίων οι γονείς του Στυλιανού και εννέα λειτουργοί των ΥΚΕ.

Το κύριο κατηγορητήριο περιλαμβάνει 218 κατηγορίες. Ο πατέρας αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για σωματική και ψυχολογική βία, επίθεση και σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση, ενώ η μητέρα κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για παράλειψη καταγγελίας περιστατικών βίας. Οι εννέα λειτουργοί των ΥΚΕ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Δύο από αυτούς παραδέχθηκαν ενοχή και καταδικάστηκαν τον Μάιο του 2026 σε ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή. Ξεχωριστά, 58χρονος λοχίας της Αστυνομίας αντιμετωπίζει κατηγορία για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Η επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε τον Φεβρουάριο του 2026 και μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει μάρτυρες κατηγορίας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί και ο ένας εκ των ποινικών ανακριτών της υπόθεσης, Ανδρέας Ανδρέου.

Κατά την κατάθεση του κ. Ανδρέου, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τον θάνατο του ανηλίκου και ο τρόπος με τον οποίο τις αξιολόγησαν. Ο ποινικός ανακριτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε απόπειρα αυτοκτονίας του Στυλιανού τον Μάιο του 2019, την οποία χαρακτήρισε «καμπανάκι» ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ανέφερε ακόμη ότι στον φάκελο υπήρχαν αναφορές πως ο Στυλιανός, από μικρή ηλικία, φέρεται να έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ η απόπειρα του Μαΐου ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, το σοβαρότερο στοιχείο που είχε εντοπίσει η ανακριτική ομάδα ως προς τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το παιδί.

Κατά την αντεξέταση του κ. Ανδρέου εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, κατά πόσο οι ΥΚΕ είχαν επαρκή εικόνα της κατάστασης του ανηλίκου και αν, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, είχαν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία και στήριξή του. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι ποινικοί ανακριτές είχαν εισηγηθεί τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών και μελών της Αστυνομίας. Οι αναφορές αυτές αφορούν εισηγήσεις της ανακριτικής ομάδας και δεν συνιστούν διαπίστωση ποινικής ευθύνης.

Σημαντική εξέλιξη στην ακροαματική διαδικασία αποτέλεσε, εξάλλου, η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου στις 26 Ιουνίου 2026 να επιτρέψει την αποδοχή ως εξ ακοής μαρτυρίας αναφορών που φέρεται να είχε κάνει ο Στυλιανός σε εκπαιδευτικό του σχετικά με κακοποίηση. Δύο λειτουργοί των ΥΚΕ προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων, με στόχο την ακύρωση της ενδιάμεσης απόφασης και την αναστολή της εκδίκασης, όμως η αίτησή τους απορρίφθηκε στις 17 Ιουλίου.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπόθεση μοναχών Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ

Σε εξέλιξη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας βρίσκεται η ποινική υπόθεση που αφορά τους πρώην Αρχιμανδρίτες της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι, Νεκτάριο και Πορφύριο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρών κατηγοριών.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των €63.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και ψευδή φορολογική δήλωση. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε στις 9 Ιουνίου 2026, μετά την τροποποίηση τριών κατηγοριών του κατηγορητηρίου που αφορούσαν τον μοναχό Νεκτάριο. Οι τροποποιήσεις αφορούσαν δύο κατηγορίες για θέση σε κυκλοφορία πλαστών εγγράφων με δόλιο τρόπο και μία κατηγορία για κλοπή ποσού €20.000, στις οποίες ο κατηγορούμενος απάντησε εκ νέου «μη παραδοχή».

Κατά την έναρξη της δίκης κατέθεσε ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας, αστυνομικός, παρουσιάζοντας φωτογραφικό υλικό από αντικείμενα και χρηματικά ποσά που είχαν καταγραφεί στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων. Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη νομιμότητα της απόκτησης μέρους των τεκμηρίων, υποστηρίζοντας ότι αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί από τη Μονή και από οικία συγγενικού προσώπου του Νεκτάριου χωρίς ένταλμα έρευνας.

Το ζήτημα αυτό οδήγησε την υπεράσπιση να ζητήσει δίκη εντός δίκης, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα λήψης συγκεκριμένων τεκμηρίων. Το Κακουργιοδικείο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα την 1η Ιουλίου 2026, κρίνοντας ότι η εξέταση των ζητημάτων αυτών στο συγκεκριμένο στάδιο θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της κύριας δίκης.

Στις 20 Ιουλίου, το Δικαστήριο απέρριψε νέα ένσταση της υπεράσπισης για την κατάθεση τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και χρηματικό ποσό ύψους €806.660, κρίνοντας ότι η ένσταση επανάφερε ζητήματα που είχαν ήδη εξεταστεί. Το Δικαστήριο επέτρεψε την κατάθεση των τεκμηρίων, διευκρινίζοντας ότι με την απόφασή του δεν έκρινε τη νομιμότητα της απόκτησής τους, τη γνησιότητα ή την αλυσίδα κατοχής τους, ζητήματα που θα αξιολογηθούν κατά την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με την παρουσίαση μαρτυρίας από πρόσωπα που κατέθεσαν για χρηματικές εισφορές προς τη Μονή, καθώς και από αστυνομικούς που παρουσίασαν στοιχεία από λογαριασμούς στο Facebook που συνδέονται με τη Μονή και τον μοναχό Νεκτάριο. Κατά την αντεξέταση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με τον τρόπο συγκέντρωσης και παρουσίασης του μαρτυρικού υλικού.

Η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με την επόμενο δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπόθεση Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα

Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι και αφορούν, μεταξύ άλλων, την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ξεχωριστά οικονομική υπόθεση.

Η υπόθεση των προσωπικών δεδομένων αφορά τη λειτουργία κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στη Μονή και τη διαρροή βίντεο από τις κάμερες. Στην ίδια ποινική διαδικασία κατηγορείται και ο μοναχός Βαρνάβας.

Η υπόθεση προέκυψε μετά τη διαρροή βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Μονής και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο που διενήργησε η τέως Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, υπήρχαν χώροι στους οποίους δεν θα έπρεπε να γίνεται καταγραφή, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την καταγραφή προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένων και εξομολογήσεων πιστών.

Στις 22 Ιανουαρίου 2026 ο Μητροπολίτης Ησαΐας και ο μοναχός Βαρνάβας δήλωσαν «μη παραδοχή» στις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν. Η υπόθεση είχε οριστεί αρχικά για ακρόαση στις 12 Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία αναμενόταν να αρχίσει η επί της ουσίας εκδίκαση.

Ωστόσο, μετά από αίτημα αναβολής που έθεσε η υπεράσπιση, το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 4 Νοεμβρίου 2026, οπότε αναμένεται να αρχίσει η επί της ουσίας ακροαματική διαδικασία.

Παράλληλα, ο Μητροπολίτης Ησαΐας αντιμετωπίζει ξεχωριστή ποινική υπόθεση που αφορά κατηγορίες για κλοπή οικονομικών ωφελημάτων ύψους €32.000 από ασφαλιστήριο ζωής. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 είχε δηλώσει ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας μη παραδοχή στις κατηγορίες.

Υπόθεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών

Η υπόθεση που αφορά τη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια Εύα Ιζαμπέλα Κιούνζελ αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ποινικές διαδικασίες που σχετίζονται με σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 49χρονη αντιμετωπίζει σωρεία κατηγοριών που συνδέονται με διαφήμιση, προώθηση και πιθανή πώληση ακινήτων που ανεγέρθηκαν σε ελληνοκυπριακή γη στα κατεχόμενα χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών.

Η διαδικασία έχει ήδη περάσει από δίκες εντός δίκης, οι οποίες επικεντρώθηκαν στη νομιμότητα της σύλληψης της Κιούνζελ στο Αεροδρόμιο Λάρνακας τον Ιούλιο του 2024 και στη νομιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων που εξασφάλισε η Αστυνομία.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο διαδικασιών, η υπόθεση εισήλθε στην κύρια ακροαματική φάση, όπου το Δικαστήριο επέτρεψε στην Κατηγορούσα Αρχή να προσθέσει 20 επιπλέον μάρτυρες στους ήδη 44 του αρχικού καταλόγου.

Η υπεράσπιση εξέφρασε ένσταση, επικαλούμενη τον μεγάλο χρόνο κράτησης της κατηγορουμένης και τον όγκο του μαρτυρικού υλικού, ωστόσο το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσθήκη δεν επηρεάζει τη δίκαιη δίκη, ούτε τα δικαιώματα της Κιούνζελ.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση της πρώτης μάρτυρας της Κατηγορούσας Αρχής. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση με τους ίδιους όρους, καθώς το Δικαστήριο έχει απορρίψει μέχρι στιγμής τα αιτήματα για αλλαγή των συνθηκών κράτησης ή αποφυλάκιση.

Υπόθεση πρώην Υπουργού Μεταφορών, Μάριου Δημητριάδη και άλλων

Μια εκ των σημαντικών υποθέσεων που απασχόλησαν τα κυπριακά δικαστήρια το τελευταίο έτος είναι η υπόθεση πολιτογραφήσεων (χρυσών διαβατηρίων), η οποία εμπλέκει τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη και άλλα εννέα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε αδικήματα όπως επηρεασμός, δωροδοκία, δεκασμός, συνωμοσία προς καταδολίευση, εξαπάτηση του ΦΠΑ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πέραν του κ. Δημητριάδη, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται οι Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμμιλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου‑Santin, καθώς και οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας έχει αναβληθεί επανειλημμένα εντός του 2025 και του 2026, λόγω αιτημάτων της υπεράσπισης και αυξημένου φόρτου εργασίας του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Η υπόθεση είχε αρχικά οριστεί για τις 9 Μαρτίου 2026, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις 8 Ιουλίου, και τελικά το Δικαστήριο όρισε ως νέα ημερομηνία έναρξης της επί της ουσίας ακρόασης την 14η Σεπτεμβρίου 2026.

Στο μεταξύ, στις 24 Ιουλίου 2026, το Κακουργιοδικείο εξέτασε σειρά προδικαστικών ζητημάτων που έθεσε η υπεράσπιση. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για πρόσωπο που αναφέρεται στο κατηγορητήριο ως εμπλεκόμενο σε συνωμοσία για εξαπάτηση του ΦΠΑ, καθώς και κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία μη δίωξης ή ευνοϊκής μεταχείρισης. Η Κατηγορούσα Αρχή ενημέρωσε ότι δεν έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία και ότι οι σχετικές απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί.

Υπόθεση τέως Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας βρίσκεται η υπόθεση του τέως Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), Γιώργου Κούμα, ο οποίος αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες που αφορούν ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για την περίοδο 2015–2025.

Η υπόθεση συνδέεται με έρευνα για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο που αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Κούμα στον χώρο των αθλητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τον θεσμικό του ρόλο ως Προέδρου της ΚΟΠ. Το ζήτημα είχε απασχολήσει την Ελεγκτική Υπηρεσία ήδη από το 2014, με επισημάνσεις για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με εταιρείες παραγωγής που συνδέονταν με τον ίδιο και τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η ποινική διερεύνηση άρχισε τον Νοέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά τον Μάιο του 2025, ενώ τυπικά ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια, ο φάκελος της υπόθεσης παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία και ακολούθησε η διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων ως προς την ποινική δίωξη. Η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες αφορούν σχέσεις και συνεργασίες μέσω εταιρειών και συνεργατών του κ. Κούμα με οργανισμούς όπως η ΚΟΠ, η ΑΤΗΚ, η Cablenet, η GO PLC, η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, κατά παράβαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα.

Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων, διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και εκμετάλλευση δικαιωμάτων διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας για αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και ιπποδρομιών.

Παράλληλα, οι κατηγορίες 24 και 25 αφορούν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τα επίμαχα ποσά να ανέρχονται συνολικά σε περίπου €6,5 εκατομμύρια. Μαζί με τον κ. Κούμα κατηγορούνται δύο εταιρείες/νομικά πρόσωπα που φέρεται να τελούσαν υπό τον έλεγχό του.

Η πρώτη εμφάνιση του κ. Κούμα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, όταν η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή, επικαλούμενη ότι δεν είχε παραλάβει το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, το οποίο χαρακτηρίστηκε «ογκωδέστατο».

Στις 6 Μαΐου 2026 ο κ. Κούμας απάντησε «μη παραδοχή» και στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο όρισε την 23η Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας επί της ουσίας.

Η συνέχεια ενώπιον των δικαστηρίων

Το νέο δικαστικό έτος βρίσκει τις συγκεκριμένες υποθέσεις σε διαφορετικά σημεία της δικαστικής τους διαδρομής, με την εξέλιξή τους να αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων που έχουν τεθεί ενώπιον των δικαστηρίων.

Η τελική κρίση, ωστόσο, θα διαμορφωθεί μέσα από την αξιολόγηση της μαρτυρίας και των στοιχείων που θα παρουσιαστούν, χωρίς οι μέχρι σήμερα κατηγορίες να προδικάζουν την ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ