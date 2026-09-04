Στις 10 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στην Κύπρο η Ολγκίν – Η ατζέντα και το πιθανό έγγραφο του ΟΗΕ για τις συγκλίσεις

Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει στην Κύπρο την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη της επίσκεψη μετά την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί στα τέλη Ιουλίου.

Πηγές του «Π» επιβεβαίωσαν ότι η Ολγκίν δεν θα προλάβει τη συνάντηση των ηγετών την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, καθώς θα φθάσει την επόμενη ημέρα. Θα παραμείνει, ωστόσο, στην Κύπρο ώστε να είναι παρούσα και στην επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Κατά την παραμονή της, η απεσταλμένη του ΟΗΕ θα έχει επίσης σειρά επαφών με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιουσούφ Κανλί, ο οποίος εδρεύει στην Άγκυρα, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η Ολγκίν θα συναντούσε τον Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη και τον νέο αρμόδιο Βρετανό υπουργό για ευρωπαϊκές υποθέσεις στο Λονδίνο, προτού φθάσει στην Κύπρο τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν λόγω ασθένειας. Πλέον αναμένεται να έρθει την Πέμπτη και να παραμείνει στο νησί ώστε να συμμετάσχει στην επόμενη συνάντηση των ηγετών, η οποία, σύμφωνα με τον Κανλί, έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Η Ολγκίν εξακολουθεί να αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τον Γκουτέρες στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πριν από την άφιξή της στην Κύπρο.

Το ιστορικό των διαπραγματεύσεων

Η Ολγκίν είναι πιθανό να φθάσει στην Κύπρο έχοντας μαζί της έτοιμο έγγραφο του ΟΗΕ, στο οποίο θα συγκεντρώνεται και θα καταγράφεται το σύνολο της δουλειάς που έχει γίνει στις διαπραγματεύσεις μέχρι και τις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά το 2017.

Μένει να φανεί με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσει η Ολγκίν το συγκεκριμένο έγγραφο. Θα το παραδώσει απλώς στις δύο πλευρές, υποδηλώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει αποδοχή —τουλάχιστον επί της αρχής— των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί στο παρελθόν, αλλά και του σημείου στο οποίο διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις; Ή μήπως τα Ηνωμένα Έθνη θα επιδιώξουν μια πιο ρητή επιβεβαίωση από τους εμπλεκόμενους για το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει καταγραφεί;

Αναζητώντας ενδείξεις προόδου

Οι δύο ηγέτες έχουν δεσμευθεί να πραγματοποιούν εβδομαδιαίες συναντήσεις, με στόχο την προώθηση των συζητήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τη μεθοδολογία και ζητήματα ουσίας. Η συνάντηση αυτής της εβδομάδας αναβλήθηκε μετά την τραγωδία με το πλοίο ανοικτά της Κερύνειας την Κυριακή.

Πριν αναχωρήσει από την Κύπρο στις 29 Ιουλίου, ο Γκουτέρες είχε δηλώσει ότι θα συγκαλούσε συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένη σύνθεση —με τη συμμετοχή και των εγγυητριών δυνάμεων— μόλις οι δύο ηγέτες προχωρούσαν στην αναγκαία προετοιμασία.

Μέχρι σήμερα, οι δύο ηγέτες δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε σημαντική συμφωνία ούτε στα ΜΟΕ ούτε στη μεθοδολογία ούτε στα ζητήματα ουσίας. Σε συνέντευξή της στον Πολίτη, η Ολγκίν ξεκαθάρισε ότι απαιτείται πρόοδος και στα τρία πεδία προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική κίνηση προς τα εμπρός, επισημαίνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν τη σύγκληση ακόμη μιας συνάντησης σε σχήμα 5+1 που θα καταλήξει σε αποτυχία.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας υπογράμμισε επίσης ότι τα ΜΟΕ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση (sine qua non) για την απόφαση κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί ή όχι μια διευρυμένη συνάντηση πριν από τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες τον ερχόμενο Δεκέμβριο.