Τραμπ: Θα ζητήσει από την Ευρώπη να επιστρέψει τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την Ουκρανία - Νέα αμερικανική διπλωματική αποστολή σε Μόσχα και Κίεβο

Νέα συζήτηση για το κόστος της δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία προκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χρήματα που διατέθηκαν για τη βοήθεια προς το Κίεβο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διέθεσαν «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» στην Ουκρανία και στο ΝΑΤΟ χωρίς να αναλάβει η Ευρώπη το μερίδιο που της αναλογούσε.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, δωρεάν, τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει η Ευρώπη. Αν απλώς της το είχαμε ζητήσει, αλλά της ζητάμε αυτά τα χρήματα έστω και με κάποια καθυστέρηση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε από ποιες χώρες θα ζητηθεί η επιστροφή χρημάτων ούτε εάν η Ουάσιγκτον προτίθεται να προχωρήσει σε επίσημο αίτημα. Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο ανάρτησης για τα αποθέματα αμερικανικών όπλων, με τον ίδιο να απορρίπτει δημοσιεύματα που συνδέουν πιθανές ελλείψεις με τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Κούσνερ και Γουίτκοφ σε Ρωσία και πιθανόν Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να επανεκκινήσουν τη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι ηγούνται των προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για πιθανή μετάβασή τους και στην Ουκρανία, με την 6η Σεπτεμβρίου να αναφέρεται ως πιθανή ημερομηνία. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών διαπραγματευτών στο Κίεβο.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών υποστήριξε ότι η ρωσική πλευρά δεν επιθυμεί την επίσκεψή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα και προσπαθεί να τους πείσει να αλλάξουν τα σχέδιά τους.

Η τελευταία επίσκεψη των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, όταν είχαν τετράωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Παραμένει το χάσμα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν βαθιές. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να ζητεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη στη Ρωσία, όρο που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με αμερικανική μεσολάβηση είχαν πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, λίγο πριν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετατοπίσουν το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον σε άλλα μέτωπα.

Παρά ταύτα, η προγραμματιζόμενη περιοδεία των Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και ενδεχομένως στο Κίεβο θεωρείται η σημαντικότερη διπλωματική πρωτοβουλία των τελευταίων μηνών για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ