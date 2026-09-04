ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ για Οικονομίδη: «Η παύση του δεν κολακεύει τους θεσμούς ούτε τον Πρόεδρο»

Η αντικατάστασή του Λοΐζου Οικονομίδη από το ΔΣ της ΑΤΗΚ «δεν κολακεύει τους θεσμούς και δη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού δεν ανακοινώθηκε καν ο λόγος παύσης του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γραμματεία της ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣΟ), σε σχέση με την αντικατάσταση του κ. Οικονομίδη, μετά από αντιδράσεις που προέκυψαν, οι οποίες έκαναν λόγο για ασυμβίβαστο. Η ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ σημειώνει ότι η παύση Οικονομίδη αποτελεί σοβαρό πλήγμα «και για την αντίληψη της αξιοκρατίας, της θεσμικής συνέπειας και της ουσιαστικής αξιοποίησης ανθρώπων που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον Οργανισμό».

«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν ένας άνθρωπος με τέτοια εμπειρία και προσφορά φαίνεται να τιμωρείται επειδή κάποιοι ενοχλούνται από την ανεξάρτητη σκέψη, τη γνώση και την τεκμηριωμένη άποψη», αναφέρει ακολούθως, ενώ «στηλιτεύει με τον πιο έντονο τρόπο την παρέμβαση της ΑΣΕΤ-ΟΥΥΚ-ΣΕΚ», χαρακτηρίζοντάς την «άστοχη, νομικά ανυπόστατη, παράτυπη και πολιτικά απαράδεκτη».

Σημειώνει, εξάλλου, ότι «ο διορισμός του Λοΐζου Οικονομίδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta έγινε υπό την προσωπική του ιδιότητα και όχι ως εκπροσώπου της ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ ή οποιασδήποτε άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για έναν άνθρωπο άξιο, έμπειρο και καταρτισμένο, με βαθιά γνώση της πραγματικότητας της Cyta, αφού υπηρέτησε τον Οργανισμό για περισσότερα από 30 χρόνια».

«Η ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με συνέπεια τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη χρηστή διοίκηση και τον άνθρωπο της Cyta. Θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποκλεισμού, φίμωσης ή απαξίωσης όσων εργάστηκαν και εξακολουθούν να νοιάζονται πραγματικά για το μέλλον του Οργανισμού. Για μια Cyta ισχυρή, σύγχρονη, δημόσια και κοντά στην κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ