Συνελήφθη 25χρονος για απάτη με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα άνω των €500.000 - Ξεγέλασε τουλάχιστον 18 άτομα

Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα κλοπής από αντιπροσώπους, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί στοιχημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του 25χρονου διερευνώνται καταγγελίες από 18 πρόσωπα, τα οποία ανέφεραν ότι μεταξύ των ημερομηνιών 15 Ιουνίου 2025 και 1 Απριλίου 2026 του παρέδωσαν χρηματικά ποσά για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Όπως καταγγέλθηκε, το συνολικό ποσό που εξασφάλισε ο ύποπτος από τους παραπονούμενους ξεπερνά τις €500.000.

Ο 25χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας επτά ημερών.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας.