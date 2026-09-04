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Eurostat: Αυξήθηκε η παχυσαρκία στην Κύπρο το 2025 - Πάνω από τους μισούς ενήλικες υπέρβαροι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το ποσοστό των παχύσαρκων ενηλίκων στην Κύπρο αυξήθηκε στο 15,5% το 2025 από 13,8% το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Σε συνδυασμό με το 36,4% των προπαχύσαρκων, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στη χώρα κατατάσσονται πλέον στις κατηγορίες του υπερβάλλοντος βάρους, με τα ποσοστά να είναι υψηλότερα στους άνδρες.

Στο 15,5% ανήλθε το 2025 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω στην Κύπρο που ήταν παχύσαρκα, από 13,8% το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Παράλληλα, το 36,4% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο ήταν προπαχύσαρκο το 2025, δηλαδή είχε δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 25 και 30, έναντι 34,6% το 2022.

Συνολικά, με βάση τα δύο ποσοστά, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην Κύπρο εντάσσονταν το 2025 στις κατηγορίες της παχυσαρκίας ή της προπαχυσαρκίας.

Σημαντική διαφορά καταγράφηκε μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο, καθώς το 18,5% των ανδρών ήταν παχύσαρκοι το 2025, έναντι 12,7% των γυναικών.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,3% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω ήταν παχύσαρκα το 2025, δηλαδή είχαν δείκτη μάζας σώματος ίσο ή μεγαλύτερο του 30. Επιπλέον, το 35,4% ήταν προπαχύσαρκο, με δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 25 και 30.

Ως εκ τούτου, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην ΕΕ ήταν υπέρβαροι, είτε στην κατηγορία της παχυσαρκίας είτε της προπαχυσαρκίας.

Οι άνδρες στην ΕΕ εμφάνιζαν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις γυναίκες. Ειδικότερα, το ποσοστό παχυσαρκίας διαμορφώθηκε στο 17,4% στους άνδρες και στο 15,3% στις γυναίκες, ενώ το 41,9% των ανδρών ήταν προπαχύσαρκοι, έναντι 29,3% των γυναικών. Αντίθετα, οι γυναίκες ήταν συχνότερα λιποβαρείς, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 2,9%, έναντι 1% στους άνδρες.

Μεταξύ των κρατών μελών, το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας καταγράφηκε στη Μάλτα, όπου έφθασε το 26,6%. Ακολούθησαν η Λετονία με 24,6% και η Φινλανδία με 23,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ιταλία με 7%, στην Ελλάδα με 12,8% και στη Ρουμανία με 12,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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