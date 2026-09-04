Αγιασμός στο Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας παρουσία του Μητροπολίτη Πάφου

Την έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας του σηματοδότησε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας, με την τέλεση της Τελετής Αγιασμού από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γρηγόριο.

Ο Μητροπολίτης Πάφου τέλεσε τον Αγιασμό και έδωσε την ευλογία του για τη νέα περίοδο, απευθύνοντας παράλληλα λόγια αγάπης και ευγένειας προς τα μέλη και τους παρευρισκόμενους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η διευθύντρια του Κέντρου ενημέρωσε τα μέλη για τους στόχους και τους κανονισμούς λειτουργίας, ενώ παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρονται και το νέο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα μαθήματα και τα εργαστήρια που θα προσφερθούν και να υποβάλουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους.

Το Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας, υπό τη ΣΚΕ Χλώρακας, συνεχίζει το έργο του με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την κοινωνική δραστηριοποίηση και την προσφορά ποιοτικών δράσεων και στιγμών στα μέλη του. Η νέα περίοδος ξεκινά με νέες δραστηριότητες και δράσεις, με στόχο τη συμμετοχή, την κοινωνική επαφή και την ενεργό παρουσία των μελών του Κέντρου.