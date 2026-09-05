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Εκατοντάδες αμπούλες «laughing gas» τσίμπησε η ΥΚΑΝ – Βρήκαν και κοκαΐνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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719 αμπούλες και τρία κάνιστρα υποξειδίου του αζώτου κατασχέθηκαν σε επτά υποστατικά στην επαρχία Αμμοχώστου – Μικρή ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε σε τέταρτο υποστατικό

Ποσότητες υποξειδίου του αζώτου, γνωστού και ως «Laughing gas», εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες βράδυ σε υποστατικά στην επαρχία Αμμοχώστου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

Συγκεκριμένα, σε τρία υποστατικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 719 αμπούλες υποξειδίου του αζώτου και τρία κάνιστρα.

Σε τέταρτο υποστατικό εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα κοκαΐνης.

Έρευνες σε επτά υποστατικά

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ, συνοδευόμενα από μέλη της ΜΜΑΔ. Κατά τη διάρκειά της διενεργήθηκαν έρευνες σε συνολικά επτά υποστατικά, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα και περίπτερο, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Τη διερεύνηση των αδικημάτων που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας, σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και το Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου.

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ΑΓΙΑ ΝΑΠΑLAUGHING GAS

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