Κουρεμένοι: Δυσαρέσκεια για την προβλεπόμενη εκταμίευση 2,5% αντί 10%

Έντονη απογοήτευση εκφράζουν οι εκπρόσωποι των κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων για το σχέδιο αποζημιώσεων του 2026, καθώς η προβλεπόμενη εκταμίευση περιορίζεται στο 2,5% από 10%, ποσοστό που θεωρούν πολύ χαμηλότερο από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

Όπως ανέφεραν στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, οι επικεφαλής των συνδέσμων Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), Άδωνις Παπακωνσταντίνου και Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων (ΣΥΚΑΤΑ), Σταύρος Γιαλλουρίδης, κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, οι σύνδεσμοι των επηρεαζόμενων απέρριψαν τον σχετικό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις και τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα.

Τόσο οι καταθέτες όσο και οι κάτοχοι αξιογράφων κάνουν λόγο για ανεπαρκή στήριξη, τονίζοντας ότι, δεκατέσσερα χρόνια μετά το κούρεμα του 2013, εξακολουθούν να διεκδικούν ουσιαστική αποκατάσταση των απωλειών τους. Παρά τη διαφωνία τους, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής.

Διαβεβαιώσεις

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο τον Αύγουστο, οι εκπρόσωποι των κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων, έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα δει προσωπικά το ζήτημα των εκταμιεύσεων για το 2026. Λίγες μέρες αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενημέρωσε τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων ότι θα υπάρξει εκταμίευση το 2026, χωρίς ωστόσο να καθορίζει το συγκεκριμένο ποσό.

Μέχρι στιγμής, οι εκταμιεύσεις για τους κουρεμένους ανήλθαν στα €70 εκατ. και μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται να διατεθούν τα υπόλοιπα €28 εκατ. που αφορούν το σχέδιο του 2025.