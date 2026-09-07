Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου - Η παράκλησή της για την κηδεία

Την ερχόμενη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη, στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011. Η Πόπη Χριστοφόρου, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου.

Η κηδεία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στις 14:00 το μεσημέρι και καλούνται όλοι όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.

Παράκληση της κας Πόπης ήταν όπως όσοι παρευρεθούν στην κηδεία της να φορούν λευκά και μπλε ρούχα, ενώ η οικογένεια θα δέχεται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, για το ιερό Ησυχαστήριο Αγία Μαρίνας Αμιρούς και για τα Συσσίτια Απόρων Ι. Μ. Λεμεσού.

Η οικογένεια της εκλιπούσας δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Η κα. Πόπη αφήνει πίσω της έναν σύζυγο, μια κόρη και άλλους συγγενείς.