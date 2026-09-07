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Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου - Η παράκλησή της για την κηδεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Πόπη Νεοφυτίδου Χριστοφόρου αφήνει πίσω της τον σύζυγό και την κόρη της – Θα γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, για το ιερό Ησυχαστήριο Αγία Μαρίνας Αμιρούς και για τα Συσσίτια Απόρων Ι. Μ. Λεμεσού.

Την ερχόμενη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη, στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011. Η Πόπη Χριστοφόρου, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου.

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Η κηδεία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στις 14:00 το μεσημέρι και καλούνται όλοι όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.

Παράκληση της κας Πόπης ήταν όπως όσοι παρευρεθούν στην κηδεία της να φορούν λευκά και μπλε ρούχα, ενώ η οικογένεια θα δέχεται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, για το ιερό Ησυχαστήριο Αγία Μαρίνας Αμιρούς και για τα Συσσίτια Απόρων Ι. Μ. Λεμεσού.

Η οικογένεια της εκλιπούσας δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Η κα. Πόπη αφήνει πίσω της έναν σύζυγο, μια κόρη και άλλους συγγενείς.

 

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