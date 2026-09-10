Χάρης Γεωργιάδης για GSI: Το έργο να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις - Οι αμφιταλαντεύσεις πρέπει να τελειώσουν [ηχητικό]

Τερματισμό των αμφιταλαντεύσεων γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας ζήτησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και εκτελεστικός πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, Χάρης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι οι διαφορετικές τοποθετήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα προκαλούν εύλογη σύγχυση στην κοινή γνώμη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Πολίτη 107,6 και 97,6, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας του Great Sea Interconnector έχει ουσιαστικά απαντηθεί εδώ και χρόνια. Όπως ανέφερε, εάν το έργο εξεταστεί αποκλειστικά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ως μια συνηθισμένη ιδιωτική επένδυση, δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο με τον τρόπο που θα αξιολογείτο μια κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, πρόσθεσε, προηγήθηκαν πολυετείς και δαπανηρές μελέτες, μέρος των οποίων χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα το έργο να χαρακτηριστεί στρατηγικό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Ο χαρακτηρισμός αυτός, σύμφωνα με τον ίδιο, επέτρεψε τη δημιουργία ενός ρυθμιζόμενου πλαισίου, με διασφαλισμένα έσοδα και προκαθορισμένη απόδοση για τον φορέα υλοποίησης.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι αυτό σημαίνει πως το έργο δεν μπορεί να αποφέρει απεριόριστα κέρδη, αλλά την ίδια ώρα ο φορέας υλοποίησης δεν αφήνεται εκτεθειμένος σε ενδεχόμενες ζημιές. Η απόδοση, είπε, καθορίζεται μέσα από το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία που αφορά τα πρώτα πέντε χρόνια εφαρμογής, βάσει της οποίας η επιβάρυνση για την κυπριακή πλευρά θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι απευθείας από τους καταναλωτές, με ανώτατο ποσό τα 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τόνισε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Κύπρος δεν έχει καταβάλει χρήματα για το έργο ούτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ούτε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναφορικά με το ζήτημα των αντικρουόμενων μηνυμάτων των τελευταίων ημερών, από πλευράς Κυβέρνησης, ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε ότι καταγράφεται αμφιταλάντευση, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν ιδιαίτερα θετικές και έδιναν την εικόνα ότι το έργο βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι μόλις μία ημέρα προηγουμένως στη Βουλή είχε παρουσιαστεί διαφορετική εικόνα. «Οι συνεχείς αμφιταλαντεύσεις πρέπει να τερματιστούν», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας την ίδια ώρα ότι ο ΔΗΣΥ δεν επιδιώκει να μετατρέψει το θέμα σε πεδίο αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης. Όπως είπε, η πρόθεση είναι να στηριχθεί η προσπάθεια για υλοποίηση του έργου και να υπάρξει κοινή αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν, περιλαμβανομένων των αντιδράσεων της Τουρκίας.

Σε σχέση με τις νέες μελέτες που αναμένονται, διερωτήθηκε τι περισσότερο μπορούν να προσθέσουν, από τη στιγμή που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, στη βάση των οποίων εγκρίθηκε και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον, δεν απέκλεισε την ανάγκη επικαιροποίησης των δεδομένων, έθεσε όμως ως προϋπόθεση αυτή να μην αποτελέσει λόγο για νέες καθυστερήσεις.

Τέλος, ο πρώην υπ. Οικονομικών, σημείωσε ότι το έργο μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας, περιορίζοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης.

Ακούστε την παρέμβαση του Χάρη Γεωργιάδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 10-09-2026