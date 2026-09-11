Κουμής: Η Κύπρος διαχειρίστηκε με επιτυχία την τουριστική κρίση - Στο 8% η μείωση στο επτάμηνο

Ως χώρα διαχειριστήκαμε επιτυχώς την τουριστική κρίση και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, σημειώνοντας ότι η συνολική μείωση το πρώτο επτάμηνο 2026 κατήλθε στο 8% δεικνύοντας ότι η μείωση είναι πλέον σε φθίνουσα πορεία, ενώ υπολογίζεται πως το έτος θα κλείσει με περί το 5%.

Ο Κώστας Κουμής συμμετείχε, το πρωί της Παρασκευής, σε συνάντηση της ΕΤΑΠ και του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, μαζί με τις Τοπικές Αρχές, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές του τουριστικού προϊόντος της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, «στον τομέα του τουρισμού τίποτα δεν επιτυγχάνεται αν δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», υποδεικνύοντας ότι «όλοι έχουμε ευθύνη για να λειτουργεί ο τουρισμός σωστά και αποδοτικά και για να παραμένει η χώρα μας ανταγωνιστικός προορισμός».

Φέτος, συνέχισε, κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια μεγάλη κρίση, «πλέον πέρασε ο χρόνος και μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Την κρίση τη διαχειριστήκαμε ως χώρα επιτυχώς, ακριβώς επειδή είχαμε καλή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα».

Όπως ανέφερε «λαμβάναμε εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος και τις χιλιάδες ακυρώσεις, για το πάγωμα των κρατήσεων κι όταν λαμβάναμε την ενημέρωση, ακολουθούσε σειρά ενεργειών», ενώ επεσήμανε ότι «δεν κατάφεραν όλες οι χώρες, ακόμη και αυτές που είχαν πληγεί λιγότερο από τη χώρα μας, να διαχειριστούν την κρίση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του τουριστικού έτους, είπε πως, «πλέον μιλούν οι αριθμοί, μιλούν τα αποτελέσματα και όχι οι εκτιμήσεις».

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, η μείωση για το μήνα Ιούνιο ήταν γύρω στο 1% και λίγο πάνω από το 1% για τον μήνα Ιούλιο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα για τον μήνα Αύγουστο. «Το συνολικό ποσοστό για το πρώτο επτάμηνο του έτους έχει κατέλθει στο 8% και τονίζω τη λέξη κατέλθει, επειδή υποδεικνύει ότι η μείωση είναι ξεκάθαρα πλέον σε φθίνουσα πορεία», συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, ο κ. Κουμής είπε ότι υπολογίζεται πως το έτος θα κλείσει με μια μείωση της τάξης περί το 5%, σημειώνοντας ότι «θα είναι πιο πάνω από το 2024, αλλά αν λάβουμε υπόψη το τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του έτους, νομίζω αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε διαχειριστεί την τουριστική κρίση – που ήταν έντονη και μεγάλη - με επιτυχία».

Όσον αφορά στη Λεμεσό, ανέφερε πως εδώ και χρόνια το μερίδιο της στο τουριστικό προϊόν παραμένει γύρω στο 12%, τονίζοντας ότι «κάθε γεωγραφική περιοχή οφείλει να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να διεκδικεί το μερίδιο και άνοδο του μεριδίου της» και πως «συνήθως, τα παράπονα που δεχόμαστε εμείς, έχουν σχέση με τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη και όχι με τις μειωμένες αφίξεις».

«Σε σχέση με τα πλεονεκτήματα, ως Υφυπουργείο, ως κυβέρνηση, είμαστε σε μια σταθερή διάταξη επί τούτου», πρόσθεσε και σημείωσε ότι σήμερα μεταβαίνει στην κοινότητα Πισσουρίου «ένα χωριό εδώ δίπλα, το οποίο βραβεύτηκε ως ένα από τα πιο όμορφα χωριά του κόσμου πριν από ενάμιση έτος, με σκοπό να δούμε ένα καινούργιο μουσειακό χώρο που ετοιμάζεται εκεί». Προσδοκία του Υφυπουργείου, σύμφωνα με τον κ. Κουμή, είναι τέτοιοι χώροι να μετατρέπονται σε συγκριτικά πλεονεκτήματα για το τουριστικό προϊόν της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού.

Σε ερώτηση κατά πόσο ανησυχεί το θέμα με τη ρύπανση της θάλασσας της Λεμεσού, ο Υφυπουργός Τουρισμού είπε πως «το κράτος λειτουργεί στη βάση αρμοδιοτήτων και αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας». «Είμαστε σε σταθερή επικοινωνία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, γνωρίζουμε ότι έχει γίνει ήδη ανάλυση του θέματος, θα γίνει διαχείριση από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι σε βάθος χρόνου θα βρεθεί λύση», είπε.

Η θάλασσα της Κύπρου, σημείωσε, είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και υπογράμμισε ότι οφείλουμε όλοι μαζί, «και όταν λέω όλοι μαζί εννοώ και εμάς που ανήκουμε στο πολύ στενό πλαίσιο του τουρισμού αλλά και οι πολίτες της χώρας», να διαφυλάττουμε την καλή ποιότητα των θαλασσών μας.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο τουρισμός είναι μια πολύ δυναμική βιομηχανία «που λειτουργεί σε μια αισιόδοξη και όμορφη διάσταση, αλλά την ίδια στιγμή, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ δυναμική και σχετίζεται με τις μετακινήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων, αναδύονται καθημερινά δεκάδες προβλήματα».

Λέγοντας ότι «στον τομέα του τουρισμού, τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ» και πως «είναι μια βιομηχανία που δεν κοιμάται ποτέ», ο Κώστας Κουμής διαβεβαίωσε ότι ως Υφυπουργείο «προχωρούμε σε σειρά ενεργειών, με σκοπό να βελτιωθεί η χώρα μας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού».

«Ως Υφυπουργείο Τουρισμού, εφαρμόζουμε στην πράξη την Ευρωπαϊκή Τουριστική Ατζέντα 2030, η οποία συμπεριλαμβάνει και υποδεικνύει την ανάγκη λήψης δράσεων σε σχέση με την πράσινη διάσταση, την ψηφιακή μετάβαση, τις νομοθετικές ρυθμίσεις και ακόμη δύο πυλώνες και όλα αυτά, θα δείτε ότι εμείς τα προωθούμε προς υλοποίηση», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Τουρισμού για τη θετική ανταπόκριση του να συμμετάσχει στη σύσκεψη, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «να δούμε τα θέματα της τουριστικής βιομηχανίας της Λεμεσού και να κάνουμε το πλάνο για την επόμενη χρονική περίοδο, το πώς προωθούμε καλύτερα το τουριστικό προϊόν της πόλης και Επαρχίας μας».

Εκφράζοντας ικανοποίηση από το έργο του Υφυπουργείου Τουρισμού, είπε πως «συνεργαστήκαμε άψογα στην κρίση και φαίνεται ότι δούλεψε».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ποσοστό του τουριστικού προϊόντος της Λεμεσού μπορεί να κυμαίνεται γύρω στο 12%, όμως αυτό οφείλεται και στις διαθέσιμες κλίνες, καθώς όπως είπε «μικρά ξενοδοχεία λίγων αστέρων έχουν μετατραπεί σε άλλα παραπήγματα, σε οικιστικές μονάδες και χάσαμε αρκετές κλίνες».

«Θα ήταν ευχής έργον εάν υπήρχε το ενδιαφέρον ή κάποια κίνητρα για να πληθύνουμε τις κλίνες αυτές, για να αυξήσουμε το ποσοστό που έχουμε από το κυπριακό τουριστικό προϊόν», συνέχισε ο κ. Τσουλόφτας, ο οποίος σημείωσε, ως θετικό, το γεγονός ότι η Λεμεσός προσελκύει τουρίστες υψηλότερων εισοδηματικών κριτηρίων «που είναι αυτό που στοχεύσαμε και στοχεύουμε».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, Χρίστος Τσάνος εξήρε το έργο του Υφυπουργείου Τουρισμού κατά τη διάρκεια της τουριστικής κρίσης.

«Σίγουρα η Λεμεσός είναι αυτή που είναι, είσαστε εδώ και τα βλέπετε, δεν θα δημιουργήσουμε μια άλλη Λεμεσό τώρα, πρέπει να διατηρήσουμε το επίπεδο που υπάρχει σταθερό και να προσκαλέσουμε και άλλους που επιθυμούν να μείνουν στην Λεμεσό μας», πρόσθεσε.

Ως ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, συνέχισε, «έχουμε πολυεπίπεδη καμπάνια, πολυεπίπεδη σχέση και με την ΟΕΒ και με το ΚΕΒΕ και με την ΕΤΑΠ, και η επιτροπή μάρκετινγκ τώρα δυναμώνουμε σε πολλά επίπεδα, και με το Δήμο Λεμεσού και ο Υφυπουργός θα σταθεί δίπλα μας γιατί είναι η δουλειά του».

Πηγή: ΚΥΠΕ