Credit Score: Στους 986 οι δανειολήπτες που άσκησαν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους

Ικανοποίηση για την επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία του έργου πιστοληπτικής βαθμονόμησης των δανειοληπτών για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο ή αλλιώς Credit Score, στην Κύπρο, εξέφρασε με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της Artemis Credit Bureau Γιάννης Τομασίδης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης την ερχόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, δύο μηνών λειτουργίας του έργου.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τομασίδης είπε ότι από τις 15 Ιουλίου 2026, όποταν και τέθηκε σε λειτουργία η παραγωγή βαθμονόμησης πιστοληπτικής ικανότητας, μέχρι και σήμερα, έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους στο Αρχείο του Μηχανισμού, συνολικά 986 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι η καινοτομία που υπάρχει ήδη στο εξωτερικό υλοποιήθηκε στην Κύπρο από το κυπριακό Γραφείο Πίστης, την Artemis Credit Bureau, στα πλαίσια της αναβάθμισης του Μηχανισμού Ανταλλαγής Δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ.

Ο κ. Τομασίδης είπε ότι η υλοποίηση του Έργου ήταν προϊόν συνεργασίας των αρμοδίων Αρχών, και συγκεκριμένα του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες ετοίμασαν το απαραίτητο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, μαζί με την Artemis Credit Bureau, ως φορέα υλοποίησης.

Ειδικότερα, ο ΓΔ της Artemis Credit Bureau εξήγησε ότι η βαθμονόμηση πιστοληπτικής ικανότητας ή αλλιώς Credit Score, είναι η αριθμητική τιμή που αποδίδεται στο δανειολήπτη, σύμφωνα με την πληροφόρηση η οποία προκύπτει από τα δεδομένα της πιστοληπτικής συμπεριφοράς του που τηρούνται σε ανάλογη βάση δεδομένων, στην περίπτωση της Κύπρου, στο Μηχανισμό Ανταλλαγής Δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ.

Πρόσθεσε ότι έχει σκοπό την κατηγοριοποίηση του δανειολήπτη σε κλίμακα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας και τον προσδιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των οικονομικών του υποχρεώσεων εντός των επόμενων 12 μηνών.

«Το Έργο αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για το χρηματοπιστωτικό κλάδο και την κυπριακή οικονομία, γενικότερα», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τους αποδέκτες της πληροφόρησης του Credit Score, ο κ. Τομασίδης ανέφερε ότι τo Credit Score είναι διαθέσιμο στους Συμμετέχοντες του Μηχανισμού Ανταλλαγής Δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, δηλαδή τις τράπεζες, τους διαχειριστές πιστώσεων και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι πρόσβαση στο Credit Score τους έχουν οι ίδιοι οι δανειολήπτες αποτεινόμενοι στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Artemis Credit Bureau.

«Γενικότερα, το Credit Scoring αποδείχθηκε ότι συντείνει στην προστασία του δανειολήπτη από υπερδανεισμό καθότι συνδράμει στην καλύτερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας», υπογράμμισε.

Επικουρικότητα του Credit Score

Επιπλέον, ο κ. Τομασίδης διευκρίνισε ότι, παρόλη τη σημαντικότητα του, Credit Score έχει καθαρά επικουρικό ρόλο προς τα πιστωτικά ιδρύματα που το λαμβάνουν, καθότι η αξιολόγηση του Credit Score γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το Credit Score του δανειολήπτη συν-αξιολογείται με τα υπόλοιπα δεδομένα που διαθέτει εσωτερικά το πιστωτικό ίδρυμα για την αξιολόγηση του αξιόχρεου και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.

«Με βάση τη συνολική αυτή πληροφόρηση και στα πλαίσια της Πολιτικής του για τη Διαχείριση κινδύνων, το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει, εν τέλει την απόφαση για μια πιστωτική διευκόλυνση», πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, η συγκεκριμένη, κάθε φορά, βαθμονόμηση δεν συνεπάγεται από μόνη της τη χορήγηση ή μη πίστωσης στο δανειολήπτη.

«Η Artemis με το Credit Score της, δεν αποφασίζει εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος για μια πιστωτική διευκόλυνση», ξεκαθάρισε ο κ. Τομασίδης.

Ο ΓΔ της Artemis Credit Bureau εξήγησε ότι το Credit Score αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Credit Report το οποίο απεικονίζει τις πιστωτικές υποχρεώσεις του δανειολήπτη.

Συμπλήρωσε ότι, στα πλαίσια της διαφάνειας, τo Credit Score συνοδεύεται από τους τρεις κυριότερους παράγοντες διαμόρφωσής του, οι οποίοι μπορούν να συσχετιστούν με τα δεδομένα του δανειολήπτη στο Credit Report του.

Είπε ακόμη ότι το Credit Score παράγεται για πρωτοφειλέτες δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

«Εάν δηλαδή, κάποιος είναι μόνο εγγυητής σε πιστωτικές διευκολύνσεις τρίτων δεν έχει Credit Score και ο λόγος είναι ότι το Credit Score αφορά αποκλειστικά την πιστοληπτική συμπεριφορά του ίδιου του δανειολήπτη, παρόλο που, ως γνωστόν, γενικά, οι εγγυήσεις σε τρίτους αποτελούν μέρος της πιστωτικής έκθεσης του δανειολήπτη», εξήγησε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι κατά την ετοιμασία του πλαισίου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και σημείωσε ότι η Artemis Credit Bureau προχώρησε στην τεχνική υλοποίηση του Έργου με τη συμβολή διεθνών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία σε αντίστοιχους εθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων.

Όπως ανέφερε, το Credit Scoring υπάρχει στο εξωτερικό, σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, εδώ και πολλά χρόνια, καθότι παρουσιάζει απτά οφέλη για τα πιστωτικά ιδρύματα, τους δανειολήπτες, τις εποπτικές αρχές και την ίδια την οικονομία.

«Η σημαντικότητα της εισαγωγής του Credit Scoring για την κυπριακή οικονομία δεικνύεται από το γεγονός ότι η εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου αποτελούσε ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Οφέλη από τη λειτουργία του Credit Scoring

Σε σχέση με τα οφέλη από τη λειτουργία του Credit Scoring, ο κ. Τομασίδης είπε στο ΚΥΠΕ πως αναμένεται να είναι «πολλαπλά και πολυ-επίπεδα».

Σε σχέση με τα οφέλη στην οικονομία, ο ΓΔ της Artemis Credit Bureau είπε ότι η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι το Credit Scoring «συμβάλλει στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και για αυτό το λόγο ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μιας χώρας».

Αναφερόμενος στα οφέλη για τα πιστωτικά ιδρύματα, είπε ότι η εφαρμογή του Credit Scoring συμβάλλει στην αναβάθμιση της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών και υφιστάμενων δανειοληπτών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος, για τα οφέλη των δανειοληπτών, ο κ. Τομασίδης είπε ότι η ύπαρξη του Credit Scoring "βοηθά τον ίδιο τον δανειολήπτη να έχει γνώση της πιστωτικής του εικόνας και της πιστοληπτικής του ικανότητας και να επιδεικνύει συμπεριφορά υπεύθυνης δανειοληψίας με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για τον ίδιο".

Πηγή: ΚΥΠΕ