Στο μικροσκόπιο τα εργατικά ατυχήματα και η ασφάλεια στην εργασία - Ενίσχυση του «Safe Pass» στις κατασκευές

Τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τα εργατικά ατυχήματα στο πρώτο εξάμηνο 2026, καθώς και τις δραστηριότητες διαφώτισης για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία εξέτασε, μεταξύ άλλων, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, που συνεδρίασε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προεδρία της Δρος Τασούλας Κυπριανίδου – Λεοντίδου, Αν. Διευθύντριας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων που το συγκροτούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, εκτός από τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας έγινε παρουσίαση των θεμάτων που έτυχαν χειρισμού στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το Α΄ εξάμηνο 2026 και παρουσιάστηκαν νέες νομοθεσίες και εργαλεία για υποβοήθηση της συμμόρφωσης των εργοδοτών, με τη νομοθεσία που διέπει την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Ακολούθησε παρουσίαση για το θέμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω του προγράμματος “Safe Pass”. Συμφωνήθηκε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Safe Pass” θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί και αποφασίστηκε η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής που θα αναλάβει την περαιτέρω προώθησή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ