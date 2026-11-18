Όπως αναφέρει ο ΣΥΚΑΛΑ, το γραφείο του εκκαθαριστή επικοινώνησε με πιστωτές, εν δυνάμει δικαιούχους αποζημίωσης, ζητώντας τους να συμπληρώσουν στοιχεία που λείπουν.

Η πρώτη ανακοίνωση αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί αλλά δεν έχουν επαληθεύσει τα στοιχεία ή τα ποσά τους. Όσα δεν το πράξουν έως τις 3 Δεκεμβρίου θα αποκλειστούν από τη διαδικασία.

Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά νομικές οντότητες και εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει τις εκθέσεις των ελεγκτών τους. Και αυτές θα αποκλειστούν από τη διαδικασία αν δεν υποβάλουν τις εκθέσεις έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Οι ανακοινώσεις του εκκαθαριστή περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ