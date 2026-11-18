Έως τις 3 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που είναι πιστωτές της Λαϊκής να συμπληρώσουν στοιχεία στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΣΥΚΑΛΑ προς τα μέλη του.
Προθεσμία έως τις 3 Δεκεμβρίου για πιστωτές της Λαϊκής
Ο ΣΥΚΑΛΑ ενημερώνει ότι φυσικά πρόσωπα πρέπει να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους και εταιρείες να υποβάλουν εκθέσεις ελεγκτών, διαφορετικά θα αποκλειστούν από τη διαδικασία εκκαθάρισης.
Όπως αναφέρει ο ΣΥΚΑΛΑ, το γραφείο του εκκαθαριστή επικοινώνησε με πιστωτές, εν δυνάμει δικαιούχους αποζημίωσης, ζητώντας τους να συμπληρώσουν στοιχεία που λείπουν.
Η πρώτη ανακοίνωση αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί αλλά δεν έχουν επαληθεύσει τα στοιχεία ή τα ποσά τους. Όσα δεν το πράξουν έως τις 3 Δεκεμβρίου θα αποκλειστούν από τη διαδικασία.
Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά νομικές οντότητες και εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει τις εκθέσεις των ελεγκτών τους. Και αυτές θα αποκλειστούν από τη διαδικασία αν δεν υποβάλουν τις εκθέσεις έως τις 3 Δεκεμβρίου.
Οι ανακοινώσεις του εκκαθαριστή περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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