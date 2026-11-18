Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Σαλίνας Γαβαλά, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, μετά την παρουσίασή της στην Αθήνα, φωτίζοντας μια ιδιαίτερα ανθρώπινη πλευρά του νεαρού ήρωα τον πλατωνικό του έρωτα, τα όνειρα, τις ευαισθησίες και την αγάπη του για την πατρίδα.

Μέσα από θεατρική δράση, προσωπικές επιστολές, ιστορικά ντοκουμέντα, αρχειακό υλικό και ζωντανή μουσική, ξεδιπλώθηκε η ιστορία ενός νέου ανθρώπου, του οποίου η σύντομη ζωή συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή υπήρξε η παρουσία της κ. Λύας Χατζηαδάμου-Βότση, της νεανικής αγάπης του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, η προσωπική ιστορία της οποίας αποτέλεσε κεντρικό άξονα της παράστασης, προσδίδοντας στη βραδιά ιδιαίτερη ιστορική και συναισθηματική σημασία.

Την παράσταση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρακολούθησε εκ μέρους του Προέδρου ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Εκ μέρους του Δήμου Πάφου, καλωσόρισμα απηύθυνε ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, κ. Γιώργος Φ. Πίτρος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και γειτονικών δήμων. Παρόντας ήταν και ο Παφίτης μουσικοσυνθέτης και μαέστρος Σωτήρης Καραγιώργης, έργα του οποίου, βασισμένα στην ποίηση του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, περιλαμβάνονταν στο μουσικό μέρος της παράστασης.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν η ερμηνεύτρια Ευρυδίκη στον ρόλο της αφηγήτριας, η Σαλίνα Γαβαλά στον ρόλο της Λύας και ο Γιώργος Χουβαρδάς στον ρόλο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη στο πιάνο. Ιδιαίτερη συμβολή στην καλλιτεχνική παρουσίαση είχε η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ζαχαρία Ευαγγέλου, η οποία πλαισίωσε μουσικά την παράσταση.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλάμβανε μελοποιημένα ποιήματα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη σε συνθέσεις των Μάριου Τόκα, Δημήτρη Λάγιου, Σωτήρη Καραγιώργη και Γιάγκου Σουρουλλά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του ποιητικού του λόγου.

Η παρουσίαση του έργου στην Πάφο, την πόλη που συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή και τη δράση του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της ιστορικής μνήμης μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η παράσταση υπενθύμισε ότι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, πέρα από σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία, υπήρξε ένας νέος άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τη ζωή, την ποίηση και τον συνάνθρωπο, αφήνοντας μια πνευματική και ηθική παρακαταθήκη που εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές.