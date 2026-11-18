Στο πλαίσιο της δράσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεργάστηκαν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση ξένων αντικειμένων (Foreign Object Debris – FOD) από τους χώρους του αεροδρομίου.

Η εκστρατεία ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της επαγρύπνησης και της συλλογικής ευθύνης για τη διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην πίστα.

Μέσα από τέτοιες δράσεις ενισχύεται η ασφάλεια των αεροσκαφών, των επιβατών και του προσωπικού, ενώ παράλληλα συμβάλλεται στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής των πτήσεων.

Η συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη κινδύνων στους χώρους των αεροδρομίων.