Ο Πυροσβεστικός Σταθμός του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στην Πίστα (FOD Walk), που διοργάνωσε η Hermes Airports στις 17 Νοεμβρίου 2026.
Πυροσβεστική Υπηρεσία: Συμμετοχή στη δράση ασφάλειας στην πίστα του Αεροδρομίου Πάφου
Στο πλαίσιο της δράσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεργάστηκαν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση ξένων αντικειμένων (Foreign Object Debris – FOD) από τους χώρους του αεροδρομίου.
Η εκστρατεία ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της επαγρύπνησης και της συλλογικής ευθύνης για τη διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην πίστα.
Μέσα από τέτοιες δράσεις ενισχύεται η ασφάλεια των αεροσκαφών, των επιβατών και του προσωπικού, ενώ παράλληλα συμβάλλεται στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής των πτήσεων.
Η συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη κινδύνων στους χώρους των αεροδρομίων.
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