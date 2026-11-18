Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τους στενούς δεσμούς και το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών, εκφράζοντας τη βούληση να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία των δύο υπουργείων στους τομείς της απασχόλησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της κοινωνικής ασφάλισης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις που δημιουργούν στην αγορά εργασίας η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η αυτοματοποίηση και η πράσινη μετάβαση, καθώς και η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των εργαζομένων μέσω της αναβάθμισης και επανακατάρτισης των δεξιοτήτων τους.

Το προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία εξατομικευμένων διαδρομών κατάρτισης, με βάση την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων και την αντιστοίχισή τους με τις τρέχουσες και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης κοινών ψηφιακών εργαλείων, με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, την εξατομικευμένη καθοδήγηση και την καλύτερη σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες αναμένεται να προωθηθούν μέσω της συνεργασίας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της Ελλάδας (ΔΥΠΑ). Θα αξιοποιηθούν η υφιστάμενη συνεργασία των δύο οργανισμών και η εμπειρία από το ευρωπαϊκό έργο «Piloting a Skills Guarantee for Workers in Transition».

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συστηματικής ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, καθώς και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρεται, η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για πρωτοβουλίες που θα ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας την απασχολησιμότητα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ