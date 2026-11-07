Στις Βρυξέλλες ο Μάκης Κεραυνός για Eurogroup και ECOFIN στις 9 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση «θα αποτελέσουν εκ νέου αντικείμενο συζήτησης» στις δύο συνεδριάσεις. Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση αναμένει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αίτημα περαιτέρω μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο ως προς την ενέργεια όσο και ως προς τη φορολογία. Όπως σημείωσε, από τις μέχρι τώρα επικοινωνίες διαβλέπει «μια θετική προσέγγιση».

Ο Υπουργός δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιμένει και να τεκμηριώνει περαιτέρω τις θέσεις της, μέχρι να εξασφαλιστεί η μεταχείριση που θεωρεί ότι δικαιούται η κυπριακή οικονομία. Πρόσθεσε ότι μια οικονομία που έχει δημοσιονομικά πλεονάσματα, μειώνει το δημόσιο χρέος και καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3% δεν μπορεί να υπόκειται σε ισοπεδωτικούς περιορισμούς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις και οι ιδιαίτερες συνθήκες της.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιου είδους ισοπεδωτικές προσεγγίσεις. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, με συνέπεια και τεκμηρίωση, τις δυνατότητες που αναλογούν στην κυπριακή οικονομία, ώστε να ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας», είπε.

Το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, ο κ. Κεραυνός θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας. Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές της Ευρωζώνης, με έμφαση στην πορεία του πληθωρισμού και υπό το φως των συζητήσεων στα κράτη μέλη για την έγκριση των εθνικών προϋπολογισμών του 2027.

Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, καθώς και για την πρόοδο της σχετικής τεχνικής προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα ενημερωθούν από τους Προέδρους του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για τις τελευταίες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μελλοντικές προκλήσεις και τους αναμενόμενους κινδύνους.

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση παραίτησης της Προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, η Ευρωομάδα θα ενημερωθεί για τη διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου και για τους υποψηφίους.

Στη συνέχεια, σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Υπουργοί θα συζητήσουν πώς η βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και οι κοινές προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού στην ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότερη χρηματοδότηση της άμυνας. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte.

Το απόγευμα της Δευτέρας θα συνεδριάσει το Συμβούλιο ECOFIN. Οι εργασίες θα αρχίσουν με την εξέταση συμβιβαστικής νομοθετικής δέσμης προτάσεων της Ιρλανδικής Προεδρίας για την αναθεώρηση της φορολόγησης του καπνού, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας γενικής προσέγγισης.

Οι προτάσεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ειδικών φόρων κατανάλωσης καπνού της Ένωσης, στην επέκτασή του ώστε να καλύπτει νέα προϊόντα και στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, επιδιώκουν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν ακόμη απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, βάσει εγγράφου προβληματισμού που ετοίμασε η Ιρλανδική Προεδρία. Κατά τη συζήτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει επισκόπηση της ετήσιας έκθεσης προόδου για την απλούστευση για το 2026.

Ακολούθως, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει σύσταση για την έγκριση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την Ιταλία, για δαπάνες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Το Συμβούλιο ECOFIN θα ενημερωθεί επίσης για την πρόοδο υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα εγκρίνει συμπεράσματα για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Τέλος, θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της συνόδου των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026 στη Μπανγκόκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ