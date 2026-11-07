ΥΠΕΣ: Πάνω από €300 εκατ. για στεγαστικά μέτρα την τελευταία τριετία

Σε βίντεο που αναρτήθηκε το Σάββατο στον λογαριασμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι, στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας σε νέους και νεαρές οικογένειες κάτω των 41 ετών, διατέθηκαν €26 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 700.

«Βασικός μας στόχος μέσα από τις πολιτικές που υλοποιεί η Κυβέρνηση είναι να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους και δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για οικονομική ασφάλεια και προοπτική», σημείωσε.

Για το νέο Σχέδιο διάθεσης κρατικών οικοπέδων σε οικογένειες, ο Υπουργός είπε ότι οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν γη καταβάλλοντας το 25% της αξίας γενικής εκτίμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Αναφέρθηκε επίσης στο Σχέδιο που παραχωρεί δικαίωμα ανέγερσης επιπρόσθετης κατοικίας σε υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη. Όπως είπε, το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης οικογενειακής περιουσίας για τη στέγαση μελών της οικογένειας, περιορίζοντας το κόστος κατασκευής και την ανάγκη αγοράς νέου οικοπέδου.

Σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο κ. Ιωάννου είπε ότι προβλέπονται φορολογικές εκπτώσεις για το ενοίκιο ή τους τόκους στεγαστικού δανείου κύριας κατοικίας, καθώς και πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά.

«Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσπάθειας να διευρύνουμε τις επιλογές στέγασης, να στηρίξουμε τη νέα γενιά και να ενισχύσουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό», ανέφερε ο Υπουργός. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της οικονομίας και τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέψουν στην κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ