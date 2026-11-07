Χριστοδουλίδης: Η αναβάθμιση από τη Fitch επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες. Όπως αναφέρει, δημιουργεί επίσης μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και τη Στέγαση.

«Σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος, καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των πολιτών».

«Κυρίως, σημαίνει ότι χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές. Πάνω από όλα, η Κύπρος», καταλήγει ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ