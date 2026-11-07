Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch, από «A-» σε «A» με σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τη σταθερή πορεία της χώρας, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Χριστοδουλίδης: Η αναβάθμιση από τη Fitch επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας
Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου αναβαθμίστηκε από «A-» σε «A», με σταθερές προοπτικές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει λόγο για επιβεβαίωση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της χώρας.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες. Όπως αναφέρει, δημιουργεί επίσης μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και τη Στέγαση.
«Σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος, καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των πολιτών».
«Κυρίως, σημαίνει ότι χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές. Πάνω από όλα, η Κύπρος», καταλήγει ο Πρόεδρος.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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