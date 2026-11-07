Νέες εταιρείες σε 2-4 ημέρες, πρόσθετος έλεγχος για κυρώσεις και θέματα εθνικής ασφάλειας

Η διαδικασία περιλαμβάνει πρόσθετους ελέγχους σε περιπτώσεις προσώπων που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων, ενώ για εταιρείες που συνδέονται με πρόσωπα τουρκικής υπηκοότητας ζητούνται οι απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας.

Απαντώντας στο ερώτημα ποιος είναι ο μέσος όρος που απαιτείται σήμερα από την υποβολή μιας πλήρους αίτησης για εγγραφή νέας εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο κ. Δαμιανός σημειώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων εγγραφής εντός δύο έως τεσσάρων εργάσιμων ημερών, ανάλογα με τη καταβολή ή μη του τέλους επίσπευσης, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει την εκάστοτε εταιρική μορφή.

Ποιος εγκρίνει την εγγραφή κάθε νέας εταιρείας

Όπως ενημερώνει ο υπουργός, ο έλεγχος και η εξέταση αιτήσεων για εγγραφή νέων εταιρειών γίνεται με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και των περί εταιρειών Τέλη και Δικαιωμάτων και Κανονισμών.

Για ορισμένους σκοπούς απαιτείται έγκριση ή ειδική άδεια από την αρμόδια αρχή, ως ακολούθως:

Α. Μη κερδοσκοπικές εταιρείες χωρίς την λέξη ακρώνυμο ΛΙΜΙΤΕΔ ή ΛΤΔ στο όνομα του

Απαιτείται άδεια από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Β. Εταιρείες Ι.Ε.Π.Ε. (Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)

Απαιτείται έγκριση από Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

Γ. Εταιρείες Ο.Ε.Π.Ε.( Οδοντιατρικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

Απαιτείται έγκριση από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

Δ. Εταιρείες Δ.Ε.Π.Ε.( Δικηγορικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)

Απαιτείται άδεια από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ε. Εγγραφή Εταιρειών με σκοπούς «Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές εργασίες»

Απαιτείται άδεια από τον Έφορο Ασφαλίσεων - Υπουργείο Οικονομικών Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ζ. Οι αδειοδοτημένες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Απαιτείται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η. Ίδρυμα Πληρωμών/Ηλεκτρονικού Χρήματος/Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος

Για εγγραφή νέων εταιρειών στο όνομα των οποίων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες λέξεις ή παραλλαγές αυτών Ίδρυμα Πληρωμών/Ηλεκτρονικού Χρήματος/Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος/οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στον παράρτημα των περί Υπηρεσιών Νόμων του 2009 και 2010. Απαιτείται εκ των προτέρων συγκατάθεση από Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Θ. Εταιρείες στις οποίες συμπεριλαμβάνει στην επωνυμία της τις λέξεις College, Institution, University ή άλλες παρόμοιες λέξεις απαιτείται η συγκατάθεση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

I. Εταιρείες λειτουργία Καζίνου

Απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Κ. Υπηρεσίες Ραδιοφωνικών/Τηλεοπτικών εκπομπών

Απαιτείται άδεια από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Λ. Εταιρείες Παρασκευής Οίνου

Απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας (η άδεια ζητείται από το ίδιο τμήμα)

Για εγγραφή όλων των ειδών εταιρειών, απαιτείται εγκεκριμένο όνομα, Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό καθώς και τα έντυπα HEI, ΗΕ2, ΗΕ3. Σε περίπτωση δημόσιας εταιρείας απαιτείται παράλληλα η καταχώρηση του εντύπου ΗΕ5. Μεγαλύτερη καθυστέρηση παρουσιάζει μόνο η ολοκλήρωση της εγγραφής μη κερδοσκοπικού οργανισμού με παράλειψη του ακρωνύμιου «Λίμιτεδ» στο όνομα, λόγω διαδικασίας σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Διαφοροποίηση

Ο κ. Δαμιανός σημειώνει ότι υφίσταται διαφοροποίηση στην διαδικασία και στους ελέγχους ανάλογα με την υπηκοότητα ή την ιδιότητα των ιδρυτών, διευθυντών ή πραγματικών δικαιούχων.

Οι περιορισμοί που υπάρχουν είναι όταν οι μέτοχοι διευθυντές και γραμματέας είναι άτομα υπό το καθεστώς κυρώσεων. Αν περιλαμβάνονται σε κυρώσεις Ευρωπαϊκές ή των Ηνωμένων Εθνών ή Αμερικάνικες, σύσταση της εταιρείας προχωρά μόνο όταν δεν δοθεί απαγόρευση της εγγραφής της από την Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων. Οι Αμερικανικές κυρώσεις αν και έμμεσα εφαρμόζονται δεν είναι νομοθετημένες.

Επίσης πρόσθετα για εγγραφή εταιρειών από άτομο με Τουρκική υπηκοότητα, σε συνεννόηση με άλλες υπηρεσίες του Κράτους, εδώ και 20 χρόνια , αποφασίστηκε ότι ο Έφορος Εταιρειών δεν θα προχωρεί σε εγγραφή εταιρειών τέτοιων συμφερόντων ή που μπορούν να επιβουλεύονται την ασφάλεια της Δημοκρατίας, δίχως τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Επίσης βάσει του Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο (Άρθρο 65) ένας δημόσιος υπάλληλος απαγορεύεται να ενεργεί ως διευθυντής ή γραμματέας ή μέτοχος, σε ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία, εκτός εάν εξασφαλίσει εκ των προτέρων ειδική άδεια από τον Υπουργό Οικονομικών.

Καμία διαφοροποίηση για Τ/κ

Πρόσθετα, ο υπουργός στην απάντησή του αναφέρει ότι δεν υφίσταται ουσιαστική διαφοροποίηση όσον αφορά την εξέταση των εγγράφων για εγγραφή νέων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με Τουρκοκύπριους πολίτες.

Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες από την αρμόδια αρχή, οι οποίες αφορούν το εθνικό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια, δύναται να μην εγκρίνεται η εγγραφή εταιρείας που συνδέεται με Τουρκοκύπριους πολίτες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής μέρους του εδάφους της Δημοκρατίας και των συνακόλουθων συνεπειών που τούτη ενέχει.

Νομοθετική Ρύθμιση

Τέλος, ο υπουργός αναφέρει ότι κατά την περίοδο αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλήθει όπως ψηφίσει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2026» με σκοπό να δοθεί η εξουσία στον Έφορο Εταιρειών να απορρίπτει ή να διαγράφει εταιρείες για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας.