Επαναδιατίθενται 30 χορηγίες για μεταχειρισμένα ΙΧ στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης ηλεκτροκίνησης

Από τις 2 Σεπτεμβρίου στις 11:00 πμ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.

Λόγω ακύρωσης 30 αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί στα πλαίσια των συμπληρωματικών χορηγιών του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο και αφορούν μεταχειρισμένα ΙΧ μηδενικών εκπομπών CO2 (κατηγορία Γ9) οι χορηγίες θα επαναδιατεθούν στην πύλη καταχώρησης αιτήσεων από τις 2 Σεπτεμβρίου στις 11:00 πμ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών αναφέρεται ότι στις 2 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00 η πύλη καταχώρησης αιτήσεων θα είναι απενεργοποιημένη.

Προστίθεται ότι η κατηγορία Γ9 αφορά χορηγία για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2, με ποσό χορηγίας 9000 χιλιάδες ευρώ.

Η καταχώρηση των αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου στις 24:00 ή μέχρι εξάντλησης των χορηγιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Σημειώνεται ότι "η υλοποίηση της έγκρισης για την παρούσα πρόσκληση καταχώρησης συμπληρωματικών αιτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.10.2025".

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διατηρεί τη δυνατότητα να τερματίσει τη διαδικασία καταχώρησης αιτήσεων, πριν την πιο πάνω ημερομηνία και σε τέτοια περίπτωση, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με προειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημερών.

Για τον οδηγό του σχεδίου και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

