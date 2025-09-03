Παρέμβαση Χριστοδουλίδη για ΑΤΑ: Κάλεσμα στις συντεχνίες

Θα έπρεπε να αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα από τον εν εξελίξει διάλογο σε σχέση με το θέμα της ΑΤΑ και στη συνέχεια, αν υπάρχει αδιέξοδο, να ληφθούν μέτρα, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο θέμα της εξαγγελθείσας για τις 11 Σεπτεμβρίου τρίωρης απεργίας για την ΑΤΑ από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, στη Λευκωσία, για τους ήρωες του Αχυρώνα Λιοπετρίου, και κληθείς να σχολιάσει το θέμα της εξαγγελθείσας παναπεργίας για την ΑΤΑ και να πει τι σκοπεύει να κάνει ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις τόσο με τις συντεχνίες όσο και με τους εργοδότες» και πρόσθεσε πως «το δικαίωμα στην απεργία είναι απόλυτα σεβαστό, είναι απόλυτα σεβαστή η όποια απόφαση έχει ληφθεί».

Από κει και πέρα, όμως, συνέχισε, «όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος που δεν έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η απεργία δεν προσφέρει οτιδήποτε σε σχέση με το βασικό ζητούμενο που είναι να υπάρξει συμφωνία».

«Άρα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες, θεωρώ – με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί – ότι θα έπρεπε να αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και αν υπάρχει αδιέξοδο, η κάθε πλευρά έχει το κάθε δικαίωμα να αποφασίσει για τα μέτρα που θα λάβει», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ