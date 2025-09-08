Επ. Οικονομικών: Τι συζητήθηκε για το ν/σ για τηλεργασία στο δημόσιο

Άρχισε τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση του κυβερνητικού νομοσχεδίου για ρύθμιση της δυνατότητας τηλεργασίας στην δημόσια υπηρεσία και συγκεκριμένα της μεικτής τηλεργασίας, δηλαδή της δυνατότητας για τηλεργασία ορισμένες μέρες μέσα στον χρόνο, σε συνδυασμό με την εργασία στον τόπο εργασίας του υπαλλήλου, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εκταμίευση της 7ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 25ης Ιουνίου του 2025. Ενέκρινε επίσης τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμούς για ρύθμιση της δυνατότητας μειωμένης απασχόλησης και επέκτασης του ευέλικτου ωραρίου εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία.

Αναλύοντας το νομοσχέδιο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η ρύθμιση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία αποτελεί την μεταρρυθμιστική πολιτική που έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτω από τον άξονα για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, και αφορά την εκταμίευση της 7η δόσης.

«Είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που συνδέεται με το συγκεκριμένο ορόσημο και την συγκεκριμένη δόση», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι σκοπός του νομοσχεδίου για την τηλεργασία είναι η ρύθμιση της δυνατότητας απασχόλησης υπαλλήλων και εργοδοτουμένων της δημόσιας υπηρεσίας με τηλεργασία με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και πρόσθεσε πως αυτή η αναγκαιότητα διαφάνηκε έντονα κατά την περίοδο της πανδημίας όπου η δημόσια υπηρεσία δεν ήταν στον κατάλληλο βαθμό έτοιμη να ανταποκριθεί μέσα στις συνθήκες εκείνες.

Είπε ακόμη ότι αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων, στην ενίσχυση εργασιακών κινήτρων, στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ,στην δημιουργία ένα υποστηρικτικός εργασιακό περιβάλλον για άτομα που έχουν προβλήματα υγείας και αναπηρίας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας.

Σημείωσε ότι δεδομένου ότι η τηλεργασία αφορά ένα νέο τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσία, έγιναν εκτενείς διαβουλεύσεις με συναρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τις συντεχνίες.

Αναφερόμενη σε βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι βασική προϋπόθεση είναι τα καθήκοντα του υπαλλήλου να είναι συμβατά με τη δυνατότητα τηλεργασίας – αυτό είναι κάτι που θα κριθεί από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας.

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο εξαιρεί τη δυνατότητα τηλεργασίας για υπαλλήλους που εργάζονται σε συστήματα βάρδιας καθώς οι υπάλληλοι που εργάζονται με τέτοια συστήματα απαιτείται από τις υπηρεσίες τους η φυσική παρουσία σε 24ωρη βάση.

Ανέφερε επίσης ότι άλλη βασική προϋπόθεση είναι να έχουν οι υπάλληλοι τα αναγκαία τεχνολογικά μέσα (υπηρεσιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή) και πρόσθεσε ότι οι όροι εφαρμογής της τηλεργασίας είναι οικειοθελείς καθώς «θα μπορούν να επιλέξουν και να υποβάλουν αίτηση στον προϊστάμενος τους».

Αναφορικά με τις μέρες τηλεργασίας, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι κρίθηκε πως θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία στο Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσει τις ημέρες εργασίας σε ετήσια βάση έτσι ώστε να αξιολογηθεί πως προχωρούμε.

Είπε ακόμη ότι ένας υπάλληλος που θα αιτηθεί να τηλεργαστεί και θα γίνει σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του και θα πρέπει να καθοριστούν ενέργειες και καθήκοντα που θα εκτελεί και πρόσθεσε ότι η τηλεργασία θα είναι μόνο από τον χώρο διαμονής του υπαλλήλου.

Ανέφερε ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την τηλεργασία και πρόσθεσε ότι τα πλείστα κράτη σταθεροποιούνται στην μικτή εργασία.

«Αφήνουν την κάθε υπηρεσία να επιλέξει τι της ταιριάζει» σε σχέση με το αριθμό των ημερών τηλεργασίας, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η Μάλτα εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία την τηλεργασία.

Εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας ανέφερε ότι το Υφυπουργείο είναι έτοιμο να στηρίξει την εφαρμογή της τηλεργασίας στο δημόσιο.

Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε ικανοποίηση την απόφαση του κράτους να εφαρμόσει τις ευέλικτες μορφές εργασίας γενικά, λέγοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας και ήταν ένα πάγιο αίτημα της οργάνωσης μετά την πανδημία.

Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο διασφαλίζει τις βασικές αρχές της τηλεργασίας, όπως είναι η ίση μεταχείριση των εργαζόμενων με τηλεργασία και φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας, το δικαίωμα αποσύνδεσης, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον οικειοθελή χαρακτήρα.

Είπε ακόμη ότι υπάρχουν και πρόνοιες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων που θα εργάζονται με τηλεργασία.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε επιφυλάξεις για κάποια άρθρα του νομοσχεδίου όπως είναι η απάλειψη από το νομοσχέδιο συγκεκριμένων ημερών τηλεργασίας, ενώ προηγουμένως, όπως είπε, προνοείτο αυτός ο αριθμός και παρείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει για μείωση ή αύξηση του αριθμού ημερών τηλεργασίας.

«Πλέον έγκειται στο Υπουργικό να αποφασίζει τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεργασίας, χωρίς να προνοείται συγκεκριμένος αριθμός εξ αρχής», πρόσθεσε.

Επίσης, εξέφρασε την αντίθεση της ΠΑΣΥΔΥ στο ότι δίδεται η ευχέρεια στο Υπουργικό να εξαιρεί κατηγορίες υπαλλήλων από την εφαρμογή της τηλεργασίας, πέραν των υπαλλήλων με το σύστημα βάρδιας.

Ανέφερε επίσης ότι διακρίνεται ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων όπως είναι το ότι για τους εργαζόμενους, ορισμένου χρόνου θα επιτρέπεται η εφαρμογή τηλεργασίας στον ένα χρόνο από την ημερομηνία εργοδότησης τους ενώ για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, δύο χρόνια από την ημέρα διορισμούς τους.

Ανέφερε ότι με βάση αυτό υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων.

Είπε ακόμη ότι επειδή ξεκίνησε συζήτηση μεταξύ κοινωνικών εταίρων και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για υιοθέτηση επιδόματος τηλεργασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου που ψηφίστηκε για το πλαίσιο τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ημικρατικούς, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στο νομοσχέδιο για τον δημόσιο τομέα.

Θα θέλαμε να προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο ούτως ώστε να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2026 και στη συνέχεια να δούμε πως μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι ανάλογο για τον δημόσιο τομέα, πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ ανέφερε ότι είναι ένα ισορροπημένο νομοσχέδιο και κατοχυρώνει και το δημόσιο συμφέρον και τους εργαζόμενους και πρόσθεσε ότι το δικαίωμα της αποσύνδεσης δεν πρέπει να μπει σαν επιφύλαξη αλλά να οριστεί ρητά όπως ισχύει και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Μιλώντας κατά τη συνεδρία, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου εξέφρασε την ικανοποίηση του ΔΗΣΥ, λέγοντας ότι «είμαστε πολύ θετικοί προς αυτό το νομοσχέδιο» και πρόσθεσε πως θα έχει προστιθέμενη αξία στους στόχους που έχει θέσει για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα.

Ανέφερε επίσης ότι θα διευκολύνει και δημόσιους υπαλλήλους που για κάποιους συγκεκριμένους λόγους κάποιες μέρες δεν θα μπορούν να παραστούν στους χώρους εργασίας

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι το ΕΛΑΜ δεν θέλει να δει καταχρηστικές συμπεριφορές όχι μόνο από τους υπαλλήλους που θα απολαμβάνουν το δικαίωμα της τηλεργασίας αλλά και από τους προϊστάμενους οι οποίοι πιθανών να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν ανάλογα κάποια αιτήματα και διερωτήθηκε κατά πόσον μπορεί να ελεγχθεί αν ένας εργαζόμενος βρίσκεται στο σπίτι του ή σε μια άλλη πόλη ή χώρα και να είναι σε διακοπές.

Πρόσθεσε ότι είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει τα θετικά του αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος της κατάχρησης.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους χαιρέτισε την κατάθεση του νομοσχεδίου και πρόσθεσε πως αν όλα κυλήσουν ομαλά θα δώσει προστιθέμενη αξία στο προσφερόμενες υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ διερωτήθηκε «αν τεχνολογικά είμαστε έτοιμοι και έχουμε τις υποδομές».

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι το θέμα αφορά αυστηρά τη δημόσια υπηρεσία και αποτελεί ορόσημο για την 7η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί η συζήτηση εντός Σεπτεμβρίου.

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η τηλεργασία και πως «θα διέπεται η εργασία εκείνου του υπαλλήλου που επιλέγει και επιλέγεται (από τον εργοδότη)» και πρόσθεσε ότι η υποδομή για να εργάζεται ένας υπάλληλος θα του δοθεί από τον εργοδότη.

Σημείωσε ότι ήδη περίπου 3.150 δημόσιοι λειτουργοί διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ανέφερε επίσης ότι το νομοσχέδιο διασφαλίζονται και τα προσωπικά δεδομένα και τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ οι θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λήφθηκαν υπόψη.

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι κάποιες ρυθμίσεις θα τις εξετάσουμε στην πορεία.

Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για τον αριθμό των ημερών τηλεργασίας ετήσια και πρόσθεσε πως «υπάρχει μια συντηρητική προσέγγιση ξεκινώντας αυτό το νέο κεφάλαιο που διέπει την εργασία στην δημόσια υπηρεσία».

«Σωστά ξεκινά με προσεκτικά βήματα έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχονται με την καλή έννοια, για τυχόν δυσλειτουργίες, προβλήματα και προσκόμματα που ενδεχομένως να αναδειχθούν», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς είπε ότι «η τηλεργασία ως μορφή απασχόλησης αποτελεί ένα εργαλείο που εάν εφαρμοστεί σωστά, διασφαλιστούν δηλαδή δικαιώματα, αλλά και τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, σε μια κοινωνία, στο κράτος, αλλά και στους ίδιους τους εργαζόμενους».

Ανέφερε ότι εδώ και δύο σχεδόν χρόνια, πέρασε σχετική νομοθεσία που αφορά στον ιδιωτικό τομέα και τους ημικρατικούς οργανισμούς και πρόσθεσε ότι «είναι σωστό και φρόνιμο η Κυβέρνηση να καταθέσει την αξιολόγησή της για τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα και στον ευρύτερο δημόσιων τομέα».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε από την Κυβέρνηση αν έχει μελετήσει παραδείγματα εφαρμογής τηλεργασίας σε άλλες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ και «θέσαμε το ζήτημα της ετοιμότητας της Κυβέρνησης για την εφαρμογή της νομοθεσίας και στον δημόσιο τομέα» σε ό,τι αφορά «τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της, αλλά και τους μηχανισμούς ελέγχου που πρέπει να ενεργοποιηθούν».

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι η συνομολόγηση νομοθεσίας είναι μια σημαντική πράξη, αλλά «η μισή ωστόσο δουλειά», προσθέτοντας ότι «η σωστή και ολοκληρωμένη δουλειά είναι με την εφαρμογή μιας νομοθεσίας».

Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ έθεσε ερωτήματα σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, αλλά και για το γεγονός ότι αρκετά ζητήματα, όπως είπε, «δεν ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο και η Κυβέρνηση σε αυτή την παρατήρησή μας απαντά ότι θα ρυθμίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες».

Ανέφερε ότι πρέπει να δυναμώσει το νομοσχέδιο γύρω από αυτόν το ζήτημα.

Εξάλλου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Παράταξης Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε την ικανοποίηση της ΔΗΠΑ για την κατάθεση του νομοσχεδίου και είπε ότι με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται κατ’ αρχήν η ίση μεταχείριση, το δικαίωμα αποσύνδεσης, η οικειοθελής αποποίηση και η ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Ανέφερε επίσης ότι την ίδια ώρα έχουν εκφραστεί κάποιες επιφυλάξεις όπως μεταξύ άλλων η απάλειψη συγκεκριμένων αριθμών ημερών και γενικά του χρόνου τηλεργασίας και ο καθορισμός του χρόνου αυτού να αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η εξαίρεση κάποιων υπαλλήλων από Υπουργικό Συμβούλιο, ποια και πόσα τμήματα θα περιληφθούν, για όσα τμήματα δεν περιληφθούν πιθανόν να υπάρξουν αντιδράσεις και θα δημιουργηθεί ενδεχόμενη ανισότητα για κάποιους υπαλλήλους.

Πρόσθεσε ότι πριν την εφαρμογή της νομοθεσίας θα πρέπει να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού, η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της δημόσιας υπηρεσίας και η τεχνική υποστήριξη.

