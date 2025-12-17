Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου: «Λάθος αντίδραση στη δική του δράση»

«H αντίδρασή μου ήταν λάθος» παραδέχεται ο Νίκος Παππάς μετά την διαγραφή του για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου σε μπαρ στο Στρασβούργο.

«Παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση» δηλώνει ο Νίκος Παππάς σημειώνοντας επίσης ότι κάποιοι έχουν σπεύσει «να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα».

Σημειώνεται ότι μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο Νίκος Γιαννόπουλος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε να θέσει τον Νίκο Παππά εκτός ευρωομάδας και να αιτηθεί τη διαγραφή του από το κόμμα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Instagram:

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Ομως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ισως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ την ενέργεια του ευρωβουλευτή

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, το θλιβερό επεισόδιο έλαβε χώρα την Τρίτη 16/12 στο Στρασβούργο, όπου ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε αποστολή, μαζί με άλλους συναδέλφους του και βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον ευρωβουλευτή, ο οποίος συνοδευόταν από συνεργάτες του. Σήμερα, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση κατά του ευρωβουλευτή, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και αναζητείται για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του. Μετά το περιστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή του, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της .

ΚΚΕ: Αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια

Τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου καταδικάζει επίσης το ΚΚΕ.

Πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει «νερό στον μύλο» εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων, σημειώνει το ΚΚΕ.

