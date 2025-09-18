Α. Αιμιλιανίδης στη «Δεύτερη Ματιά»: Υποβαθμίζεται η συζήτηση για την ΑΤΑ

Η δική μου γνωμάτευση στηρίζεται στη νομολογία και δεν έγκειται στο τι θα ήθελα εγώ ή ο οποιοσδήποτε, διευκρινίζει στον «Π» ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, ο οποίος γνωμοδότησε στις οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, για την αντισυνταγματικότητα επιβολής διά νόμου της ΑΤΑ.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», με την Άντρη Δανιήλ, ο κύριος Αιμιλιανίδης, εξήγησε ότι, αν την γνωμάτευση ζητούσαν οι οργανώσεις των εργαζομένων, στα ίδια συμπεράσματα θα κατέληγε. Στο τραπέζι υπάρχει πρόταση και δεν είναι νόμος διευκρίνισε, τονίζοντας ότι, αν φθάσουμε στο να γίνει νόμος θα γνωματεύσει και η Νομική Υπηρεσία, θα αξιολογηθεί ο ίδιος ο νόμος, θα γίνει νομοσχέδιο και θα κριθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο η συνταγματικότητα ή μη.

Είναι διαφορετικό είπε, ένας νομικός, να εκπροσωπεί τον πελάτη του και να προβάλει στο πλαίσιο της δεοντολογίας τις θέσεις του πελάτη του. «Άμα σου ζητείται γνωμάτευση, είσαι ανεξάρτητος από τον εντολέα σου και δεν εκφράζεις τη θέση οργανισμού. Δεν γνώριζαν οι εντολείς, στο που θα κατέληγα», ανέφερε ο κύριος Αιμιλιανίδης.

Είναι σημαντική σημείωσε η εργατική ειρήνη και αυτή πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι του διαλόγου.